Суд відправив під арешт віцемерів Одеси Позднякову та Силіна

Віцемерка Одеси Ганна Позднякова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі триває розслідування справи щодо посадовців міськради, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час негоди. Суд уже визначив перші запобіжні заходи. Зокрема, під арешт потрапили віцемерка Ганна Позднякова та її колега Валерій Силін.

Про це повідомило видання "Суспільне Одеса".

Справа про негоду

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід заступниці Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ганні Поздняковій — нічний домашній арешт до 28 грудня 2025 року. Таке саме рішення ухвалили й щодо іншого заступника мера — Валерія Силіна. Обмеження діятимуть у нічний час — з 22:00 до 06:00.

Позднякову, Силіна та ще сімох посадовців підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей під час сильної негоди 30 вересня. Сьогодні суд також розглядає запобіжний захід для колишнього мера Геннадія Труханова та інших чиновників. За даними слідства, посадовці знали про несправність зливової каналізації, але не вжили заходів для усунення проблеми. Це, на думку прокуратури, стало однією з причин трагедії. Усім дев’ятьом чиновникам оголошено підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила загибель людей.

Що відомо про Позднякову

Ганна Позднякова — заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідальна за сферу житлово-комунального господарства. Вона обійняла посаду у червні 2024 року. До цього, з 2019 року, очолювала КП "Теплопостачання міста Одеси". Раніше була депутаткою міськради сьомого скликання від партії "Об’єднання "Самопоміч"".

Згідно з декларацією, чиновниця володіє квартирою площею 33,6 кв. м, офісом — 51,5 кв. м, шубою Braschi, прикрасами Damiani, сумкою Louis Vuitton і 6,02 біткойна. Також має автомобіль Toyota Highlander, дохід — 998 735 грн і 25 тис. доларів готівкою.

Що відомо про Силіна

Валерій Сілін обіймає посаду заступника міського голови Одеси з питань діяльності виконавчих органів. Він був призначений спершу виконуючим обов’язки 18 жовтня 2023 року, а з 1 грудня того ж року став офіційно заступником голови. До цього Сілін понад десять років працював у банківській сфері, зокрема в банку "Південний", а раніше працював у прокуратурі як слідчий з особливо важливих справ.

За декларацією 2024 року, його заробітна плата перевищувала 1,1 мільйона гривень, пенсія становила близько 641,5 тисячі гривень, а готівкові заощадження — 837 тисяч гривень. У власності Сіліна та його сім’ї є квартира площею 144,4 м², автомобіль Toyota RAV4 2021 року, а у його дружини — Tesla Model 3 AWD 2022 року.

Валерій Силін. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, ми повідомляли, що ексмеру Одеси Геннадію Труханову та ще 8 посадовцям міськради повідомили про підозру. Також ми писали, що стали відомі імена чиновників, які підуть під суд у справі про потом в Одесі.