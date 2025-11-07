Видео
Елена Буйневич покидает пост главы образования Одессы

Дата публикации 7 ноября 2025 12:07
обновлено: 12:13
Директор департамента образования Одессы Елена Буйневич подала в отставку
Елена Буйневич во время общения с журналистами. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Елена Буйневич покидает пост главы образования Одессы. После почти десяти лет работы директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич объявила об отставке. Об увольнении стало известно сегодня. Чиновница поблагодарила педагогов, родителей и горожан за совместную работу и поддержку.

Об этом Елена Буйневич написала на своей странице в Facebook.

Увольнение Буйневич

Увольнение Буйневич

Елена Буйневич возглавляла департамент образования и науки Одесского городского совета с января 2015 года. В своей заметке в Facebook она отметила, что работа в департаменте завершена, и поблагодарила всех, кто был рядом в течение этих лет.

"Спасибо одесситам за связь, за доверие, за эмоциональность. За хорошее и плохое. Я знаю, что в образовании города все будет хорошо", — написала Буйневич.

Она добавила, что чувствовала уважение и поддержку коллег, родителей и учителей, и выразила уверенность в дальнейшем развитии образования в Одессе. Причины своего увольнения чиновница не уточнила.

Что известно о Елене Буйневич

Елена Валерьевна Буйневич родилась 11 июня 1975 года в Одессе. Имеет два высших образования — педагогическое и управленческое. Выпускница Южноукраинского педагогического университета имени К. Д. Ушинского и магистратуры Одесской юридической академии по специальности "Публичное управление и администрирование". Работала психологом в школе №22, а впоследствии — директором школы №44. За добросовестный труд отмечена почетными грамотами и благодарностями. Замужем, имеет дочь и сына.

Напомним, мы сообщали, что у главы Одесской городской военной администрации появились заместители. Также мы писали, что в Одесском городском совете кадровые изменения — стало известно об увольнении нескольких должностных лиц.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
