Начало отопительного сезона в Одессе - с чем сталкиваются одесситы

В понедельник в Одессе официально начался отопительный сезон. Чиновники отрапортовали — все готово, оборудование проверено, прорывы на теплотрассах устранены, так что проблем быть не должно. Первыми тепло традиционно получат больницы, школы и детские сады, а потом уже жилые дома.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, включили ли им отопление и как они спасаются от холода.

Одесситы без тепла

Во многих домах тепла до сих пор нет, поэтому люди ищут самые простые способы согреться. Электрообогреватели не спасают — свет исчезает на часы. Одесситы придумывают собственные методы, которые по крайней мере дают немного тепла.

"Холодно. Ну, ничего — греемся, когда есть свет, камином. Когда нет, наливаем в бутылки теплую воду. Греем постель, да и сами греемся. А что делать? Выживаем", — говорит Татьяна.

Те же, у кого нет камина, используют духовки и печи. Вот только они тоже электрические, а свет нынче — роскошь. Дают его нечасто, и когда он есть, то надо и поесть приготовить, и постирать, и убрать по возможности.

"Еще не включили. Греемся газом или духовой печью. Но она электрическая, работает только когда есть свет. А так — ничего страшного, лишь бы без соседей жили", — подчеркивает Ольга.

Некоторые одесситы уже даже не пытаются согреться дома — слишком холодно и слишком темно. В таких условиях теплые заведения становятся временным убежищем, где можно переждать холодные часы без света.

"Нет, отопление еще не включили. Греемся, надеваем теплые вещи, которые есть. Выходим в кафе. Поскольку отопления нет, но и света тоже. Так что ничего хорошего здесь нет, и это еще зима не наступила, ведь еще осень. Погода балует, слава Богу", — говорит Михаил.

Автономное отопление

Немного проще тем, кто установил у себя автономное отопление на газе. Это позволяет быть независимым от общей системы и включать отопление тогда, когда удобно, не дожидаясь распоряжений. Однако таких в городе не так много.

"У нас индивидуальное — свой котел. У нас тепло, мы немного подтопили ночью. А днем солнышко светит, так что очень хорошо все. Мы не жалуемся", — рассказывает Антонина.

Похожая ситуация и у одесситки Ольги. Она также имеет автономное отопление, но отмечает: даже в пределах одного дома условия могут существенно отличаться — кто-то уже обогревает квартиру самостоятельно, а кто-то все еще ждет — скорее всего, экономят.

"У нас АГВ, поэтому мы не зависим от городского отопления. Даже включили дома, потому что детям немного холодно. А вот соседи еще ждут, видимо", — делится Ольга.

Даже те, у кого есть индивидуальное отопление, остаются зависимыми от электричества — ведь современные котлы просто не запускаются без питания. Поэтому приходится использовать зарядные станции и генераторы, чтобы не остаться в холоде.

"Я живу в частном доме, поэтому отопление у меня индивидуальное, приходится самому включать. Но с перебоями подачи электроэнергии приходится пользоваться зарядной станцией, чтобы работал котел. Поэтому так как-то", — рассказывает одессит Дмитрий.

Несмотря на различные условия и возможности, одесситы продолжают искать способы сохранить тепло — в квартирах, домах или временных укрытиях от холода. Зима еще даже не началась, но город уже живет в режиме адаптации. Ну, а по прогнозам чиновников, батареи в квартирах одесситов должны стать теплыми уже к концу следующей недели.

