Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Старт отопительного сезона — тепло ли в квартирах одесситов

Старт отопительного сезона — тепло ли в квартирах одесситов

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 19:47
Начало отопительного сезона в Одессе - с чем сталкиваются одесситы
Одесситы гуляют по улице. Фото: Фото: Новини.LIVE

В понедельник в Одессе официально начался отопительный сезон. Чиновники отрапортовали — все готово, оборудование проверено, прорывы на теплотрассах устранены, так что проблем быть не должно. Первыми тепло традиционно получат больницы, школы и детские сады, а потом уже жилые дома.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, включили ли им отопление и как они спасаются от холода.

Реклама
Читайте также:

Одесситы без тепла

Во многих домах тепла до сих пор нет, поэтому люди ищут самые простые способы согреться. Электрообогреватели не спасают — свет исчезает на часы. Одесситы придумывают собственные методы, которые по крайней мере дают немного тепла.

"Холодно. Ну, ничего — греемся, когда есть свет, камином. Когда нет, наливаем в бутылки теплую воду. Греем постель, да и сами греемся. А что делать? Выживаем", — говорит Татьяна.

опалення в Одесі
Татьяна об отсутствии отопления в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Те же, у кого нет камина, используют духовки и печи. Вот только они тоже электрические, а свет нынче — роскошь. Дают его нечасто, и когда он есть, то надо и поесть приготовить, и постирать, и убрать по возможности.

"Еще не включили. Греемся газом или духовой печью. Но она электрическая, работает только когда есть свет. А так — ничего страшного, лишь бы без соседей жили", — подчеркивает Ольга.

Як зігріваються одесити
Ольга о методах обогреть квартиру. Фото: Новини.LIVE

Некоторые одесситы уже даже не пытаются согреться дома — слишком холодно и слишком темно. В таких условиях теплые заведения становятся временным убежищем, где можно переждать холодные часы без света.

"Нет, отопление еще не включили. Греемся, надеваем теплые вещи, которые есть. Выходим в кафе. Поскольку отопления нет, но и света тоже. Так что ничего хорошего здесь нет, и это еще зима не наступила, ведь еще осень. Погода балует, слава Богу", — говорит Михаил.

Як зігрітися без опалення
Михаил о различных способах согреться. Фото: Новини.LIVE

Автономное отопление

Немного проще тем, кто установил у себя автономное отопление на газе. Это позволяет быть независимым от общей системы и включать отопление тогда, когда удобно, не дожидаясь распоряжений. Однако таких в городе не так много.

"У нас индивидуальное — свой котел. У нас тепло, мы немного подтопили ночью. А днем солнышко светит, так что очень хорошо все. Мы не жалуемся", — рассказывает Антонина.

Індивідуальне опалення
Антонина рассказывает об удобстве индивидуального отопления. Фото: Новини.LIVE

Похожая ситуация и у одесситки Ольги. Она также имеет автономное отопление, но отмечает: даже в пределах одного дома условия могут существенно отличаться — кто-то уже обогревает квартиру самостоятельно, а кто-то все еще ждет — скорее всего, экономят.

"У нас АГВ, поэтому мы не зависим от городского отопления. Даже включили дома, потому что детям немного холодно. А вот соседи еще ждут, видимо", — делится Ольга.

Як одесити опалюють свої будинки
Ольга об отопительном сезоне в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Даже те, у кого есть индивидуальное отопление, остаются зависимыми от электричества — ведь современные котлы просто не запускаются без питания. Поэтому приходится использовать зарядные станции и генераторы, чтобы не остаться в холоде.

"Я живу в частном доме, поэтому отопление у меня индивидуальное, приходится самому включать. Но с перебоями подачи электроэнергии приходится пользоваться зарядной станцией, чтобы работал котел. Поэтому так как-то", — рассказывает одессит Дмитрий.

Опалення без світла
Дмитрий о проблемах с отоплением без света. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на различные условия и возможности, одесситы продолжают искать способы сохранить тепло — в квартирах, домах или временных укрытиях от холода. Зима еще даже не началась, но город уже живет в режиме адаптации. Ну, а по прогнозам чиновников, батареи в квартирах одесситов должны стать теплыми уже к концу следующей недели.

Напомним, мы сообщали о начале отопительного сезона и когда у одесситов будут теплые батареи. Также мы писали о том, какая будет стоимость тепла в декабре.

Одесса отопительный сезон Украина теплоснабжение Новости Одессы
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Автор:
Виктор Бабаенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации