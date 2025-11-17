Цены на воду в Одессе в декабре 2025 года

Стоимость воды в Одессе — как изменится тариф в декабре
В декабре 2025 года в Одессе сохраняются действующие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Жители города будут оплачивать услуги по неизменным расценкам, так же без повышения остаются и тарифы для бизнеса. Стоимость для различных категорий потребителей и дальше существенно отличается.
Журналисты Новини.LIVE выяснили, какие цены будут действовать в декабре.
Стоимость воды
В декабре 2025 года в Одессе будут действовать те же тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод, что и раньше. Однако тарифы для бизнеса существенно отличаются от тарифов для населения из-за другой структуры расходов и принципов расчета.
Для населения:
- водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);
- водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).
Для бизнеса:
- водоснабжение — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);
- водоотвод — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС).
Для других потребителей, кроме населения:
- водоснабжение — 25,80 грн за 1 м³ (без НДС);
- водоотвод — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).
Тарифы формирует Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время в части громад решение могут принимать местные советы.
Напомним, мы сообщали о том, сколько обойдется проезд в общественном транспорте Одессы в декабре. Также мы писали, сколько одесситы будут платить за газ в следующем месяце.
Читайте Новини.LIVE!