Цены на воду в Одессе в декабре 2025 года

Вода течет из крана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре 2025 года в Одессе сохраняются действующие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Жители города будут оплачивать услуги по неизменным расценкам, так же без повышения остаются и тарифы для бизнеса. Стоимость для различных категорий потребителей и дальше существенно отличается.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, какие цены будут действовать в декабре.

Реклама

Читайте также:

Стоимость воды

В декабре 2025 года в Одессе будут действовать те же тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод, что и раньше. Однако тарифы для бизнеса существенно отличаются от тарифов для населения из-за другой структуры расходов и принципов расчета.

Для населения:

водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);

водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).

Для бизнеса:

водоснабжение — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);

водоотвод — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС).

Для других потребителей, кроме населения:

водоснабжение — 25,80 грн за 1 м³ (без НДС);

водоотвод — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).

Тарифы формирует Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время в части громад решение могут принимать местные советы.

Напомним, мы сообщали о том, сколько обойдется проезд в общественном транспорте Одессы в декабре. Также мы писали, сколько одесситы будут платить за газ в следующем месяце.