Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стоимость воды в Одессе — как изменится тариф в декабре

Стоимость воды в Одессе — как изменится тариф в декабре

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 18:35
обновлено: 18:53
Цены на воду в Одессе в декабре 2025 года
Вода течет из крана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре 2025 года в Одессе сохраняются действующие тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Жители города будут оплачивать услуги по неизменным расценкам, так же без повышения остаются и тарифы для бизнеса. Стоимость для различных категорий потребителей и дальше существенно отличается.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, какие цены будут действовать в декабре.

Реклама
Читайте также:

Стоимость воды

В декабре 2025 года в Одессе будут действовать те же тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод, что и раньше. Однако тарифы для бизнеса существенно отличаются от тарифов для населения из-за другой структуры расходов и принципов расчета.

Для населения:

  • водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без НДС);
  • водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).

Для бизнеса:

  • водоснабжение — 10,93 грн за 1 м³ (без НДС);
  • водоотвод — 7,74 грн за 1 м³ (без НДС).

Для других потребителей, кроме населения:

  • водоснабжение — 25,80 грн за 1 м³ (без НДС);
  • водоотвод — 20,40 грн за 1 м³ (без НДС).

Тарифы формирует Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время в части громад решение могут принимать местные советы.

Напомним, мы сообщали о том, сколько обойдется проезд в общественном транспорте Одессы в декабре. Также мы писали, сколько одесситы будут платить за газ в следующем месяце.

коммунальные услуги Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации