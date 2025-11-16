Тарифы на газ в Одессе в декабре - каких ждать изменений

Газовый счетчик. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре одесситы будут платить за газ по старым тарифам — государство продлевает действие моратория, который сдерживает рост цен. Но эксперты предупреждают: если ограничения отменят, платежки могут "прыгнуть" вверх уже этой зимой.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за голубое топливо в декабре.

Реклама

Читайте также:

Сколько будут платить одесситы

Бытовые потребители в Одессе и дальше будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Доставка, которую обеспечивает компания "Одессагаз", стоит 1,308 грн за кубометр. Такие тарифы остаются в силе благодаря государственному мораторию, который временно запрещает повышение цен на энергоносители.

Однако эксперты напоминают, что мораторий не вечен. Если его отменят, стоимость газа может вырасти уже этой зимой. Особенно это ударит по семейным бюджетам во время отопительного сезона, когда потребление растет в разы.

Цены на газ для бизнеса

Транспортировка газа для бизнеса составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. В общем, доставка для бизнеса выросла на 305% по сравнению с прошлым годом. Это может сказаться на стоимости товаров и услуг, ведь компании закладывают расходы на энергоресурсы в свою цену.

Напомним, мы сообщали, сколько одесситы будут платить за парковку в городе в декабре. Также писали, что во многих домах одесситов тепла до сих пор нет, поэтому люди ищут простые способы согреться.