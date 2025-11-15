Парковка в Одессе в декабре 2025: какие тарифы и штрафы

Стоимость парковки авто в Одессе — сколько будет стоить в декабре
В декабре стоимость парковки в Одессе остается на уровне, установленном в начале года. Для отдельных категорий водителей сохраняются льготы, а для других — определенные штрафы.
Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за парковку в городе в декабре.
Стоимость парковки в Одессе
Стоимость одного часа стоянки в Одессе составляет 30 гривен —тариф установлен с 1 января 2025 года. Оплата работает только в будни, с 09:00 до 18:00, а все площадки обозначены дорожными знаками и QR-кодами для безналичной оплаты через КП "Одестранспарксервис".
Город также ввел абонементы: месячный стоит 2 500 грн, а годовой — 22 800 грн. Такой вариант станет выгодным для тех, кто паркуется регулярно, ведь уменьшает стоимость часа в разы.
Кто не может не платить за парковку
- Лица с инвалидностью и водители, которые их перевозят;
- участники боевых действий;
- пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;
- работники дипломатических и международных представительств, которые пользуются служебным транспортом.
Штрафы существенные за неправильную парковку
- 340 грн — стандартные нарушения остановки или стоянки;
- 340-510 грн — остановка авто с ДВС на местах для электромобилей;
- 680 грн — создание препятствий другим участникам движения;
- 255-510 грн — остановка в зоне действия запрещающих знаков;
- 1020-1700 грн — парковка на местах для людей с инвалидностью;
- 20-кратный тариф — пребывание на платной парковке более 10 минут без оплаты (например, 600 грн за 30 грн/час).
В случае грубого нарушения авто могут эвакуировать, что увеличит расходы примерно на 2 000 грн. Если штраф оплатить в течение 10 дней, действует скидка 50%, но за неуплату в течение месяца сумма удваивается, а водителя могут ждать дополнительные санкции.
