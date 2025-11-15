Парковка в Одессе в декабре 2025: какие тарифы и штрафы

Припаркованные машины в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре стоимость парковки в Одессе остается на уровне, установленном в начале года. Для отдельных категорий водителей сохраняются льготы, а для других — определенные штрафы.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за парковку в городе в декабре.

Стоимость парковки в Одессе

Стоимость одного часа стоянки в Одессе составляет 30 гривен —тариф установлен с 1 января 2025 года. Оплата работает только в будни, с 09:00 до 18:00, а все площадки обозначены дорожными знаками и QR-кодами для безналичной оплаты через КП "Одестранспарксервис".

Город также ввел абонементы: месячный стоит 2 500 грн, а годовой — 22 800 грн. Такой вариант станет выгодным для тех, кто паркуется регулярно, ведь уменьшает стоимость часа в разы.

Кто не может не платить за парковку

Лица с инвалидностью и водители, которые их перевозят;

участники боевых действий;

пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

работники дипломатических и международных представительств, которые пользуются служебным транспортом.

Штрафы существенные за неправильную парковку

340 грн — стандартные нарушения остановки или стоянки;

340-510 грн — остановка авто с ДВС на местах для электромобилей;

680 грн — создание препятствий другим участникам движения;

255-510 грн — остановка в зоне действия запрещающих знаков;

1020-1700 грн — парковка на местах для людей с инвалидностью;

20-кратный тариф — пребывание на платной парковке более 10 минут без оплаты (например, 600 грн за 30 грн/час).

В случае грубого нарушения авто могут эвакуировать, что увеличит расходы примерно на 2 000 грн. Если штраф оплатить в течение 10 дней, действует скидка 50%, но за неуплату в течение месяца сумма удваивается, а водителя могут ждать дополнительные санкции.

