Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Брошенные авто на улицах Одессы — как будет работать эвакуация

Брошенные авто на улицах Одессы — как будет работать эвакуация

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 10:32
обновлено: 10:07
Эвакуация брошенных авто в Одессе: новый порядок работы
Припаркованные машины. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе готовят новый порядок, который позволит наконец убирать с улиц брошенные автомобили. Горожане смогут сообщать о таких машинах любым способом, а специальная комиссия будет проверять каждый случай и решать, нужна ли эвакуация. Городские власти обещают: хаоса во дворах и на дорогах станет значительно меньше.

Об этом стало известно с заседания постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства.

Реклама
Читайте также:

Как будет работать новый порядок

В департамент транспорта теперь смогут обращаться все — жители, депутаты, ОСМД и предприятия. Достаточно сообщить адрес и факт того, что авто долго стоит без движения.

После обращения мэр издает распоряжение о создании межведомственной комиссии. В нее входят представители департаментов транспорта, благоустройства, районных администраций, а также полиция и патрульные. Комиссия выезжает на место, осматривает транспорт и фиксирует, создает ли он проблемы:

  • нарушает ли он правила благоустройства,
  • есть ли утечки жидкостей,
  • представляет ли он опасность,
  • или загромождает территорию.

Параллельно правоохранители пытаются установить владельца. Если это удается — ему присылают требование убрать машину на стоянку или в гараж.

Если владелец игнорирует сообщение или его установить невозможно, составляют второй акт — о признаках отказа от имущества. Именно он позволяет переходить к эвакуации.

Что будет с эвакуированными авто

Решение о принудительном вывозе будет принимать исполком. После этого машину транспортируют на спецплощадку Нацполиции, где она хранится шесть месяцев. Информацию о найденном имуществе обнародуют публично, чтобы владелец мог забрать его, компенсировав расходы.

Если за полгода никто не обратится, автомобиль продадут. Вырученные средства три года будут храниться на спецсчете — за это время владелец еще может заявить свои права. По истечении срока деньги перейдут в бюджет общины.

Напомним, мы писали сколько придется платить за проезд в общественном транспорте в Одессе в декабре. Также сообщали о стоимости тепла для одесситов в первый месяц зимы.

Одесса эвакуация авто штраф Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации