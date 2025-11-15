Эвакуация брошенных авто в Одессе: новый порядок работы

Припаркованные машины. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе готовят новый порядок, который позволит наконец убирать с улиц брошенные автомобили. Горожане смогут сообщать о таких машинах любым способом, а специальная комиссия будет проверять каждый случай и решать, нужна ли эвакуация. Городские власти обещают: хаоса во дворах и на дорогах станет значительно меньше.

Об этом стало известно с заседания постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства.

Реклама

Читайте также:

Как будет работать новый порядок

В департамент транспорта теперь смогут обращаться все — жители, депутаты, ОСМД и предприятия. Достаточно сообщить адрес и факт того, что авто долго стоит без движения.

После обращения мэр издает распоряжение о создании межведомственной комиссии. В нее входят представители департаментов транспорта, благоустройства, районных администраций, а также полиция и патрульные. Комиссия выезжает на место, осматривает транспорт и фиксирует, создает ли он проблемы:

нарушает ли он правила благоустройства,

есть ли утечки жидкостей,

представляет ли он опасность,

или загромождает территорию.

Параллельно правоохранители пытаются установить владельца. Если это удается — ему присылают требование убрать машину на стоянку или в гараж.

Если владелец игнорирует сообщение или его установить невозможно, составляют второй акт — о признаках отказа от имущества. Именно он позволяет переходить к эвакуации.

Что будет с эвакуированными авто

Решение о принудительном вывозе будет принимать исполком. После этого машину транспортируют на спецплощадку Нацполиции, где она хранится шесть месяцев. Информацию о найденном имуществе обнародуют публично, чтобы владелец мог забрать его, компенсировав расходы.

Если за полгода никто не обратится, автомобиль продадут. Вырученные средства три года будут храниться на спецсчете — за это время владелец еще может заявить свои права. По истечении срока деньги перейдут в бюджет общины.

Напомним, мы писали сколько придется платить за проезд в общественном транспорте в Одессе в декабре. Также сообщали о стоимости тепла для одесситов в первый месяц зимы.