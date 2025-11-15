Відео
Головна Одеса Покинуті авто на вулицях Одеси — як працюватиме евакуація

Покинуті авто на вулицях Одеси — як працюватиме евакуація

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 10:32
Оновлено: 10:07
Евакуація покинутих авто в Одесі: новий порядок роботи
Припарковані автівки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі готують новий порядок, який дозволить нарешті прибирати з вулиць покинуті автомобілі. Містяни зможуть повідомляти про такі машини в будь-який спосіб, а спеціальна комісія перевірятиме кожен випадок і вирішуватиме, чи потрібна евакуація. Міська влада обіцяє: хаосу у дворах та на дорогах стане значно менше.

Про це стало відомо з засідання постійної комісії з питань комунальної власності, економічної, інвестиційної, державної регуляторної політики та підприємництва.

Як працюватиме новий порядок

У департамент транспорту тепер зможуть звертатися всі — мешканці, депутати, ОСББ і підприємства. Достатньо повідомити адресу і факт того, що авто довго стоїть без руху.

Після звернення мер видає розпорядження про створення міжвідомчої комісії. До неї входять представники департаментів транспорту, благоустрою, районних адміністрацій, а також поліція та патрульні. Комісія виїжджає на місце, оглядає транспорт і фіксує, чи створює він проблеми:

  • чи порушує правила благоустрою,
  • чи є витоки рідин,
  • чи становить небезпеку,
  • чи захаращує територію.

Паралельно правоохоронці намагаються встановити власника. Якщо це вдається — йому надсилають вимогу прибрати машину на стоянку або в гараж.

Якщо власник ігнорує повідомлення або його встановити неможливо, складають другий акт — про ознаки відмови від майна. Саме він дозволяє переходити до евакуації.

Що буде з евакуйованими авто

Рішення про примусове вивезення ухвалюватиме виконком. Після цього машину транспортують на спецмайданчик Нацполіції, де вона зберігається шість місяців. Інформацію про знайдене майно оприлюднять публічно, щоб власник міг забрати його, компенсувавши витрати.

Якщо за пів року ніхто не звернеться, автомобіль продадуть. Вторговані кошти три роки зберігатимуться на спецрахунку — за цей час власник ще може заявити свої права. Після закінчення терміну гроші перейдуть у бюджет громади.

Нагадаємо, ми писали скільки доведеться платити за проїзд у громадському транспорті в Одесі у грудні. Також повідомляли про вартість тепла для одеситів у перший місяць зими. 

Одеса евакуація авто штраф Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
