Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Смертельна ДТП на Одещині — родина жертви просить не карати водія

Смертельна ДТП на Одещині — родина жертви просить не карати водія

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 09:50
Оновлено: 09:42
Смертельна аварія в Ізмаїлі: родина загиблої просить про м’який вирок для винуватця
Поліцейський оформлює ДТП. Фото: Нацполіція Одещини

У справі про аварію, що забрала життя 22-річної Катерини Бойченко, доньки ексмера Кілії, що на Одещині, відбулося чергове судове засідання. Родина загиблої попросили суд не призначати водієві суворого покарання. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив батько загиблої Павло Бойченко.

Реклама
Читайте також:
Смертельна ДТП на Одещині — родина жертви просить не карати водія - фото 1
Допис Павла Бойченка. Фото: скриншот з Facebook

Смертельна ДТП на Одещині

За його інформацією, під час засідання водій BMW, який збив 22-річну Катерину на пішохідному переході, повністю визнав свою провину та заявив, що щиро кається.

Родина загиблої звернулася до суду зі словами, що насильство й суворий вирок не повернуть їхню доньку. Вони зазначили, що намагалися вчинити так, як, на їхню думку, зробила б сама Катерина — людина з добрим і милосердним серцем.

"В ім’я нашої Катеринки, її доброго, люблячого людей, сповненого прощенням серця — ми заявили в суді прохання не вживати що до обвинувачуваного покарання, пов’язане з позбавленням волі.
Ми віримо, що справжнє покаяння і зміна серця можуть принести більше світла, ніж суворість вироку і сподіваємося що обвинувачуваний здатен на це", — написав Павло Бойченко.

З урахуванням позиції всіх сторін суд призначив водію мінімальний термін — три роки позбавлення волі.

ДТП в Ізмаїлі: що відомо

Аварія в Ізмаїлі сталась 5 вересня близько 22:00. 19-річний хлопець за кермом BMW не встиг загальмувати й збив пішохідку, яка в цей час переходила дорогу.

22-річна дівчина отримала смертельні травми. Водій не постраждав, алкотест показав, що він був тверезим.

Нагадаємо, водія, який втратив свідомість за кермом та спричинив смертельну ДТП в Києві, засуджено до 6 років позбавлення волі. Також ми писали, що у Чернівецькій області правоохоронниця скоїла аварію, унаслідок якої одна людина загинула, а ще декілька постраждали.

ДТП Одеса смерть аварія Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації