Смертельна аварія в Ізмаїлі: родина загиблої просить про м’який вирок для винуватця

У справі про аварію, що забрала життя 22-річної Катерини Бойченко, доньки ексмера Кілії, що на Одещині, відбулося чергове судове засідання. Родина загиблої попросили суд не призначати водієві суворого покарання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив батько загиблої Павло Бойченко.

Смертельна ДТП на Одещині

За його інформацією, під час засідання водій BMW, який збив 22-річну Катерину на пішохідному переході, повністю визнав свою провину та заявив, що щиро кається.

Родина загиблої звернулася до суду зі словами, що насильство й суворий вирок не повернуть їхню доньку. Вони зазначили, що намагалися вчинити так, як, на їхню думку, зробила б сама Катерина — людина з добрим і милосердним серцем.

"В ім’я нашої Катеринки, її доброго, люблячого людей, сповненого прощенням серця — ми заявили в суді прохання не вживати що до обвинувачуваного покарання, пов’язане з позбавленням волі.

Ми віримо, що справжнє покаяння і зміна серця можуть принести більше світла, ніж суворість вироку і сподіваємося що обвинувачуваний здатен на це", — написав Павло Бойченко.

З урахуванням позиції всіх сторін суд призначив водію мінімальний термін — три роки позбавлення волі.

ДТП в Ізмаїлі: що відомо

Аварія в Ізмаїлі сталась 5 вересня близько 22:00. 19-річний хлопець за кермом BMW не встиг загальмувати й збив пішохідку, яка в цей час переходила дорогу.

22-річна дівчина отримала смертельні травми. Водій не постраждав, алкотест показав, що він був тверезим.

Нагадаємо, водія, який втратив свідомість за кермом та спричинив смертельну ДТП в Києві, засуджено до 6 років позбавлення волі. Також ми писали, що у Чернівецькій області правоохоронниця скоїла аварію, унаслідок якої одна людина загинула, а ще декілька постраждали.