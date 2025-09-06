ДТП в Ізмаїлі — загинула донька ексмера Кілії

Ексмер Кілії Павло Бойченко і його донька Катерина, яка загинула в ДТП. Фото: facebook/bojcenko

У смертельній аварії, яка сталася увечері 5 вересня, загинула донька колишнього мера Кілії, а нині чинного депутата Київської міської ради. Відомо, що 19-річний водій збив 22-річну дівчину на пішохідному переході.

Про загибель доньки ексмера Кілії повідомляють місцеві пабліки.

Водночас Павло Бойченко на своїй сторінці в Facebook написав зворушливі слова для своєї доньки.

"Дитятко моє… донечка… пробач що не вберіг тебе янголятко моє… хай на небі тобі буде затишно…" — написав чоловік.

Повідомлення Павла Бойченка. Фото: скриншот з Facebook

Зазначимо, що Павло Бойченко очолював Кілійську райраду з 2015 року, потім був головою об’єднаної територіальної громади. Пізніше він став депутатом Київради. Бойченко також повідомив, що прощання з Катериною, його донькою, відбудеться 8 вересня.

Повідомлення Павла Бойченка про дату прощання з Катериною. Фото: скриншот з Facebook

Деталі смертельної аварії

Наразі відомо, що близько 22:00 у центрі Ізмаїла авто BMW під керуванням 19-річного хлопця збило дівчину, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Удар був настільки сильним, що її відкинуло на інший бік дороги. Від отриманих травм вона загинула на місці.

За даними поліції, водій був тверезим, але їхав на дуже високій швидкості й не пригальмував біля зебри. Очевидці стверджують, що авто буквально "пронеслося" через перехід, не давши дівчині жодного шансу.

Яке покарання за спричинення смертельної аварії

Поліція затримала водія. Йому готують підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. У межах провадження призначено низку експертиз, також буде визначено запобіжний захід.

Нагадаємо, у Хаджибейському районі Одеси водій на Nissan збив на смерть чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці.