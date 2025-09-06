Видео
Главная Одесса На Одесчине погибла дочь экс-мэра Килии в ДТП — подробности

На Одесчине погибла дочь экс-мэра Килии в ДТП — подробности

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 13:40
ДТП в Измаиле - погибла дочь экс-мэра Килии
Экс-мэр Килии Павел Бойченко и его дочь Екатерина, которая погибла в ДТП. Фото: facebook/bojcenko

В смертельной аварии, которая произошла вечером 5 сентября погибла дочь бывшего мэра Килии, а ныне действующего депутата Киевского городского совета. Известно, что 19-летний водитель сбил 22-летнюю девушку на пешеходном переходе.

О гибели дочери экс-мэра Килии сообщают местные паблики.

Читайте также:

В то же время Павел Бойченко на своей странице в Facebook написал трогательные слова для своей дочери.

"Дитя мое... доченька... прости что не уберег тебя ангелочек мой... пусть на небе тебе будет уютно...", — написал он.

На Одещині загинула донька ексмера Кілії у ДТП — подробиці - фото 1
Сообщение Павла Бойченко. Фото: скриншот из Facebook

Отметим, что Павел Бойченко возглавлял Килийский райсовет с 2015, затем был главой объединенной территориальной общины. Позже он стал депутатом Киевсовета. Бойченко также сообщил, что прощание с Екатериной, его дочерью, состоится 8 сентября.

На Одещині загинула донька ексмера Кілії у ДТП — подробиці - фото 2
Сообщение Павла Бойченко о дате прощания с Екатериной. Фото: скриншот из Facebook

Детали смертельной аварии

Известно, что около 22:00 в центре Измаила авто BMW под управлением 19-летнего парня сбило девушку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Удар был настолько сильным, что ее отбросило на другую сторону дороги. От полученных травм она погибла на месте.

По данным полиции, водитель был трезв, но ехал на очень высокой скорости и не притормозил возле зебры. Очевидцы утверждают, что авто буквально "пронеслось" через переход, не дав девушке ни единого шанса.

Какое наказание за причинение смертельной аварии

Полиция задержала водителя. Ему готовят подозрение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил дорожного движения, что привело к гибели человека. В рамках производства назначен ряд экспертиз, также будет определена мера пресечения.

Напомним, в Хаджибейском районе Одессы водитель на Nissan сбил насмерть мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Также мы писали, что в Одесской области в доме сгорели два человека.

ДТП Одесса смерть авария Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
