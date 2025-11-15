Видео
Видео

Главная Одесса ДТП на Одесчине — семья жертвы просит не наказывать водителя

ДТП на Одесчине — семья жертвы просит не наказывать водителя

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 09:50
обновлено: 09:42
Смертельная авария в Измаиле: семья погибшей просит о мягком приговоре для виновника
Полицейский оформляет ДТП. Фото: Нацполиция Одесской области

В деле об аварии, унесшей жизнь 22-летней Екатерины Бойченко, дочери экс-мэра Килии, что в Одесской области, состоялось очередное судебное заседание. Семья погибшей попросили суд не назначать водителю сурового наказания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец погибшей Павел Бойченко.

Смертельное ДТП в Одесской области

По его информации, во время заседания водитель BMW, который сбил 22-летнюю Екатерину на пешеходном переходе, полностью признал свою вину и заявил, что искренне раскаивается.

Семья погибшей обратилась в суд со словами, что насилие и суровый приговор не вернут их дочь. Они отметили, что пытались поступить так, как, по их мнению, сделала бы сама Екатерина — человек с добрым и милосердным сердцем.

"Во имя нашей Катеринки, ее доброго, любящего людей, исполненного прощением сердца — мы заявили в суде просьбу не применять к обвиняемому наказание, связанное с лишением свободы. Мы верим, что настоящее покаяние и изменение сердца могут принести больше света, чем суровость приговора и надеемся что обвиняемый способен на это", — написал Павел Бойченко.

С учетом позиции всех сторон суд назначил водителю минимальный срок — три года лишения свободы.

ДТП в Измаиле: что известно

Авария в Измаиле произошла 5 сентября около 22:00. 19-летний парень за рулем BMW не успел затормозить и сбил пешехода, которая в это время переходила дорогу.

22-летняя девушка получила смертельные травмы. Водитель не пострадал, алкотест показал, что он был трезвым.

Напомним, водитель, который потерял сознание за рулем и спровоцировал смертельное ДТП в Киеве, приговорен к 6 годам лишения свободы. Также мы писали, что в Черновицкой области правоохранительница совершила аварию, в результате которой один человек погиб, а еще несколько пострадали.

ДТП Одесса смерть авария Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
