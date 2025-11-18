Тарифы на свет в Одессе в декабре: сколько будут платить одесситы

Человек считает оплату коммунальных. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре одесситы и в дальнейшем будут платить за электроэнергию по действующим тарифам. Основная ставка для населения не меняется, но домохозяйства с двухзонными счетчиками могут существенно экономить, пользуясь более дешевым ночным тарифом. Операторы системы распределения напоминают, что подключение двухзонного учета доступно каждому при условии подачи стандартного пакета документов.

Новини.LIVE объясняют, сколько будет стоить свет в Одессе в декабре 2025 года.

Тарифы на электроэнергию

В декабре для бытовых потребителей в Одессе сохраняется тариф 4,32 грн за кВт⋅ч. Это предусмотрено действующим правительственным постановлением, которое действует как минимум до конца 2025 года (по состоянию на ноябрь 2025-го).

Для двухзонных счетчиков действуют следующие тарифы:

ночной период (23:00-07:00) — 2,16 грн за кВт/ч,

дневной тариф — 4,32 грн за кВт/ч.

Этот режим позволяет уменьшить расходы тем семьям, которые запускают энергоемкую технику — бойлеры, стиральные или посудомоечные машины — именно ночью.

Тариф для бизнеса

В 2025 году стандартная ставка на электроэнергию для большинства предприятий составляет 686,23 грн за одну мегават-час без учета НДС. Для компаний, работающих в сфере "зелёной" электрометаллургии, действует сниженный тариф — 359,55 грн за мегават-час, также без НДС.

Предпринимательский тариф формируется с учетом оператора системы распределения (ОСР) и класса напряжения, к которому подключён потребитель:

Первый класс напряжения (высоковольтные сети) — более низкая стоимость электроэнергии.

Второй класс напряжения (низковольтные сети) — тариф выше.

Как перейти на двухзонный учет

Чтобы установить двухзонный счетчик, нужно обратиться к оператору системы распределения электроэнергии. При оформлении заявления необходимо иметь:

паспорт,

идентификационный код,

документы на жилье,

действующий договор на электроснабжение.

Счетчик можно приобрести самостоятельно — при условии, что он имеет официальный сертификат — или заказать у своего оператора уже запрограммированный под нужные временные зоны. Таким образом, в декабре одесситы могут сами выбирать: платить за электроэнергию по стандартному тарифу или уменьшить расходы вдвое за счет ночного потребления.

Напомним, мы сообщали о том, сколько в декабре будет стоить водоснабжение для одесситов. Также мы писали о том, сколько в Одессе будет стоить парковка в следующем месяце.