Дата публикации 19 ноября 2025 18:25
обновлено: 18:03
Тарифы на содержание домов в Одессе в декабре 2025 года
Жилой дом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре жители Одессы и в дальнейшем будут самостоятельно определять, сколько платить за содержание домов и придомовых территорий. Размер ежемесячного взноса зависит от того, кто управляет домом, какие работы предусмотрены договором и какой перечень услуг выбрали совладельцы.

Журналисты Новини.LIVE собрали актуальные тарифы, которые будут действовать в декабре.

Тарифы на обслуживание

В городе нет единой фиксированной стоимости — каждый дом принимает решение сам. Совладельцы могут создать ОСМД или передать управление частной или коммунальной компании.

Коммунальные структуры обычно устанавливают плату от 3 до 5 грн за квадратный метр. Частные управляющие компании предлагают свои тарифы, которые в основном выше из-за расширенного перечня услуг и индивидуального подхода.

В декабре они будут составлять:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв. м
  • Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв. м
  • Суворовский — 5,00 грн/кв. м
  • Ренессанс — 5,50 грн/кв. м
  • Евроформат — 6,20 грн/кв. м
  • Сервис Плюс — 6,50 грн/кв. м
  • Наш Дом — 5,70 грн/кв. м

Какие услуги входят в тариф

Оплата за содержание дома обычно включает уборку подъездов и территории, поддержание исправности внутренних сетей, работу лифтов и освещение в общих помещениях. Часть компаний предлагает дополнительные услуги — охрану, видеонаблюдение или улучшение благоустройства.

Чтобы узнать точную сумму к оплате, жителям стоит обратиться в свое ОСМД или в управляющую компанию. Важно учитывать, что тарифы могут корректироваться в случае подорожания коммунальных ресурсов или роста расходов на персонал.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить электроснабжение одесситам в декабре. Также мы писали о том, как изменится стоимость водоснабжения в Одессе в следующем месяце.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
