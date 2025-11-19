Тарифы на содержание домов в Одессе в декабре 2025 года

Тариф за содержание домов в Одессе — что изменится в декабре
В декабре жители Одессы и в дальнейшем будут самостоятельно определять, сколько платить за содержание домов и придомовых территорий. Размер ежемесячного взноса зависит от того, кто управляет домом, какие работы предусмотрены договором и какой перечень услуг выбрали совладельцы.
Журналисты Новини.LIVE собрали актуальные тарифы, которые будут действовать в декабре.
Тарифы на обслуживание
В городе нет единой фиксированной стоимости — каждый дом принимает решение сам. Совладельцы могут создать ОСМД или передать управление частной или коммунальной компании.
Коммунальные структуры обычно устанавливают плату от 3 до 5 грн за квадратный метр. Частные управляющие компании предлагают свои тарифы, которые в основном выше из-за расширенного перечня услуг и индивидуального подхода.
В декабре они будут составлять:
- Bona Vita — 5,67 грн/кв. м
- Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв. м
- Суворовский — 5,00 грн/кв. м
- Ренессанс — 5,50 грн/кв. м
- Евроформат — 6,20 грн/кв. м
- Сервис Плюс — 6,50 грн/кв. м
- Наш Дом — 5,70 грн/кв. м
Какие услуги входят в тариф
Оплата за содержание дома обычно включает уборку подъездов и территории, поддержание исправности внутренних сетей, работу лифтов и освещение в общих помещениях. Часть компаний предлагает дополнительные услуги — охрану, видеонаблюдение или улучшение благоустройства.
Чтобы узнать точную сумму к оплате, жителям стоит обратиться в свое ОСМД или в управляющую компанию. Важно учитывать, что тарифы могут корректироваться в случае подорожания коммунальных ресурсов или роста расходов на персонал.
Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить электроснабжение одесситам в декабре. Также мы писали о том, как изменится стоимость водоснабжения в Одессе в следующем месяце.
Читайте Новини.LIVE!