Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вивіз сміття — як зміниться вартість для одеситів у грудні

Вивіз сміття — як зміниться вартість для одеситів у грудні

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 18:20
Оновлено: 17:28
Тарифи на сміття в Одесі: скільки платитимуть у грудні
Сміттєвий бак. Фото ілюстративне: УНІАН

У грудні одесити не побачать змін у платіжках за вивіз сміття. Ціни залишаються на рівні минулих місяців, проте залежно від району та компанії, що обслуговує територію, суми можуть відрізнятися. Експерти нагадують, що спокій у тарифах може бути тимчасовим.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за вивезення сміття з початку грудня.

Реклама
Читайте також:

Хто надає послуги з вивезення сміття в Одесі

Мешканці міста продовжують сплачувати за вивезення побутових відходів за чинними тарифами. Рішення про підвищення не ухвалювалося, тож станом на грудень 2025 року ціни залишаються незмінними.

Послуги надають чотири компанії:

  • Приморський район — "ТВ-Серрус",
  • Київський район — "Кліар-Сіті",
  • Пересипський район — "Еко-Ренесанс",
  • Хаджибейський район — КП "Одескомунтранс".

Тарифи на вивіз сміття

Вартість вивезення сміття залежить від типу житла:

  • "Еко-Ренесанс": 35,49 грн у багатоповерхівках, 61,26 грн у приватному секторі;
  • "Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;
  • "ТВ-Серрус": 34,80 грн і 60,07 грн;
  • "Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.

Всі тарифи затверджені місцевою владою. Зараз зміни не плануються, але у разі зростання витрат компанії можуть ініціювати перегляд цін найближчим часом.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як зміниться тариф на утримання будинків в Одесі у грудні. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за світло у наступному місяці.

тарифи комунальні послуги Одеса Одеська область Новини Одеси ціни
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації