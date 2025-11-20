Тарифи на сміття в Одесі: скільки платитимуть у грудні

Сміттєвий бак. Фото ілюстративне: УНІАН

У грудні одесити не побачать змін у платіжках за вивіз сміття. Ціни залишаються на рівні минулих місяців, проте залежно від району та компанії, що обслуговує територію, суми можуть відрізнятися. Експерти нагадують, що спокій у тарифах може бути тимчасовим.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за вивезення сміття з початку грудня.

Хто надає послуги з вивезення сміття в Одесі

Мешканці міста продовжують сплачувати за вивезення побутових відходів за чинними тарифами. Рішення про підвищення не ухвалювалося, тож станом на грудень 2025 року ціни залишаються незмінними.

Послуги надають чотири компанії:

Приморський район — "ТВ-Серрус",

Київський район — "Кліар-Сіті",

Пересипський район — "Еко-Ренесанс",

Хаджибейський район — КП "Одескомунтранс".

Тарифи на вивіз сміття

Вартість вивезення сміття залежить від типу житла:

"Еко-Ренесанс": 35,49 грн у багатоповерхівках, 61,26 грн у приватному секторі;

"Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн і 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.

Всі тарифи затверджені місцевою владою. Зараз зміни не плануються, але у разі зростання витрат компанії можуть ініціювати перегляд цін найближчим часом.

