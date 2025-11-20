Тарифи на сміття в Одесі: скільки платитимуть у грудні

Вивіз сміття — як зміниться вартість для одеситів у грудні
У грудні одесити не побачать змін у платіжках за вивіз сміття. Ціни залишаються на рівні минулих місяців, проте залежно від району та компанії, що обслуговує територію, суми можуть відрізнятися. Експерти нагадують, що спокій у тарифах може бути тимчасовим.
Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за вивезення сміття з початку грудня.
Хто надає послуги з вивезення сміття в Одесі
Мешканці міста продовжують сплачувати за вивезення побутових відходів за чинними тарифами. Рішення про підвищення не ухвалювалося, тож станом на грудень 2025 року ціни залишаються незмінними.
Послуги надають чотири компанії:
- Приморський район — "ТВ-Серрус",
- Київський район — "Кліар-Сіті",
- Пересипський район — "Еко-Ренесанс",
- Хаджибейський район — КП "Одескомунтранс".
Тарифи на вивіз сміття
Вартість вивезення сміття залежить від типу житла:
- "Еко-Ренесанс": 35,49 грн у багатоповерхівках, 61,26 грн у приватному секторі;
- "Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;
- "ТВ-Серрус": 34,80 грн і 60,07 грн;
- "Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.
Всі тарифи затверджені місцевою владою. Зараз зміни не плануються, але у разі зростання витрат компанії можуть ініціювати перегляд цін найближчим часом.
