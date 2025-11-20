Тарифы на мусор в Одессе: сколько будут платить в декабре

Мусорный бак для мусора. Фото иллюстративное: УНИАН

В декабре одесситы не увидят изменений в платежках за вывоз мусора. Цены остаются на уровне прошлых месяцев, однако в зависимости от района и компании, обслуживающей территорию, суммы могут отличаться. Эксперты напоминают, что спокойствие в тарифах может быть временным.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за вывоз мусора с начала декабря.

Реклама

Читайте также:

Кто предоставляет услуги по вывозу мусора в Одессе

Жители города продолжают платить за вывоз бытовых отходов по действующим тарифам. Решение о повышении не принималось, поэтому по состоянию на декабрь 2025 года цены остаются неизменными.

Услуги предоставляют четыре компании:

Приморский район — "ТВ-Серрус",

Киевский район — "Клиар-Сити",

Пересипский район — "Эко-Ренессанс",

Хаджибейский район — КП "Одескомунтранс".

Тарифы на вывоз мусора

Стоимость вывоза мусора зависит от типа жилья:

"Эко-Ренессанс": 35,49 грн в многоэтажках, 61,26 грн в частном секторе;

"Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Все тарифы утверждены местными властями. Сейчас изменения не планируются, но в случае роста расходов компании могут инициировать пересмотр цен в ближайшее время.

Напомним, мы сообщали о том, как изменится тариф на содержание домов в Одессе в декабре. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за свет в следующем месяце.