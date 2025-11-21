Відео
Головна Одеса Вартість мобільного зв'язку — що для одеситів зміниться у грудні

Вартість мобільного зв'язку — що для одеситів зміниться у грудні

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 17:35
Оновлено: 17:17
Тарифи мобільного зв’язку в Одесі у грудні 2025
Жінка розмовляє по телефону. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У грудні мобільні оператори не планують різкого стрибка цін для одеситів, однак поступові зміни можливі. У середньому тарифи можуть зрости приблизно на 50 гривень через подорожчання електроенергії, пального для генераторів та зростання витрат операторів. Ринок і далі пристосовується до умов війни та відключень світла, тому коригування тарифів відбувається поетапно.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на мобільні послуги для абонентів трьох найбільших компаній.

Читайте також:

Що пропонує "Київстар"

У грудні компанія продовжує використовувати оновлену тарифну сітку, яка була переглянута восени 2025 року. Зміни торкнулися насамперед пакетів із великим обсягом інтернету, оскільки на них найбільший попит. У частині акційних пропозицій доступність може змінюватися залежно від регіону.

  • LOVE UA Світло — 300 грн/28 днів: 20 ГБ інтернету, безлімітні дзвінки всередині мережі, 150 хв на інші номери, 100 SMS.
  • Суперсила Економія — 225 грн/28 днів.
  • Контрактний пакет — 250 грн/місяць.

Для старших абонентів та людей з інвалідністю діє тариф Все разом Комфорт за 220 грн: 10 ГБ інтернету, домашній інтернет, безліміт у мережі та 100 хв на інші оператори.

Також у наявності залишаються:

  • LOVE UA Магніт — ~220 грн/28 днів (акційно): 20 ГБ та 1200 хв, включно з безлімітом на "Київстар".
  • LOVE UA Успіх — 600 грн/28 днів (контракт): безлімітний інтернет та понад 1000 хв дзвінків.

Які ціни у Vodafone

Vodafone у грудні не коригує тарифи. Пропозиції залишаються такими ж, як і восени. Деякі пакети можуть мати додаткові бонуси для нових абонентів або тих, хто переходить із передплати на контракт. Загальна структура пакетів залишається незмінною. 

  • Joice Start або Turbo — 270 грн: від 20 до 60 ГБ та 500–800 хв дзвінків. У бонус — соцмережі без тарифікації або YouTube Premium.
  • Red Pro — 330 грн/місяць: 50 ГБ, 400 хв на інші мережі та 350 SMS.
  • Контрактні пакети: Red Unlim (400 грн), ULTRA (700 грн), ULTRA VIP (1500 грн).

Які тарифи від Lifecell

Lifecell також не змінює ціни у грудні. Компанія зберігає акцент на великих обсягах інтернету та гнучких умовах для абонентів, які активно використовують мобільні додатки. Частина тарифів доступна як у стандартному вигляді, так і з акційними бонусами за своєчасну оплату.

  • Максі — від 190 грн/4 тижні: 25 ГБ або повний безліміт у межах акції, 750 хв дзвінків (можна подвоїти при своєчасній оплаті).
  • Мега — 350 грн/4 тижні: безлімітний інтернет, 1000+1000 хв на всі мережі та доступ до lifecell TV.
  • Лайфсет М — 175 грн/4 тижні: домашній інтернет до 1 Гбіт/с, 25 ГБ мобільного інтернету (в Україні та за кордоном), 1300 хв на всі мережі.

Експерти радять одеситам оцінювати власне споживання трафіку та хвилин, щоб не переплачувати, а також стежити за сезонними акціями та можливістю вигідного переходу між тарифами чи операторами.

Нагадаємо, ми писали про те, як зміниться вартість вивозу сміття в Одесі у грудні. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за утримання будинку у наступному місяці.

тарифи Одеса Одеська область зв'язок Новини Одеси мобільні оператори
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
