Тарифы мобильной связи в Одессе в декабре 2025 года

В декабре мобильные операторы не планируют резкого скачка цен для одесситов, однако постепенные изменения возможны. В среднем тарифы могут вырасти примерно на 50 гривен из-за подорожания электроэнергии, топлива для генераторов и роста расходов операторов. Рынок и дальше адаптируется к условиям войны и отключениям света, поэтому корректировка тарифов происходит поэтапно.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на мобильные услуги для абонентов трех крупнейших компаний.

Что предлагает "Киевстар"

В декабре компания продолжает использовать обновленную тарифную сетку, которая была пересмотрена осенью 2025 года. Изменения коснулись прежде всего пакетов с большим объемом интернета, поскольку на них наибольший спрос. В части акционных предложений доступность может меняться в зависимости от региона.

LOVE UA Свет — 300 грн/28 дней: 20 ГБ интернета, безлимитные звонки внутри сети, 150 мин на другие номера, 100 SMS.

Суперсила Экономия — 225 грн/28 дней.

Контрактный пакет — 250 грн/месяц.

Для старших абонентов и людей с инвалидностью действует тариф Все вместе Комфорт за 220 грн: 10 ГБ интернета, домашний интернет, безлимит в сети и 100 мин на другие операторы.

Также в наличии остаются:

LOVE UA Магнит — ~220 грн/28 дней (акционно): 20 ГБ и 1200 мин, включая безлимит на "Киевстар".

LOVE UA Успех — 600 грн/28 дней (контракт): безлимитный интернет и более 1000 мин звонков.

Какие цены у Vodafone

Vodafone в декабре не корректирует тарифы. Предложения остаются такими же, как и осенью. Некоторые пакеты могут иметь дополнительные бонусы для новых абонентов или тех, кто переходит с подписки на контракт. Общая структура пакетов остается неизменной.

Joice Start или Turbo — 270 грн: от 20 до 60 ГБ и 500-800 мин звонков. В бонус — соцсети без тарификации или YouTube Premium.

Red Pro — 330 грн/месяц: 50 ГБ, 400 мин на другие сети и 350 SMS.

Контрактные пакеты: Red Unlim (400 грн), ULTRA (700 грн), ULTRA VIP (1500 грн).

Какие тарифы от Lifecell

Lifecell также не меняет цены в декабре. Компания сохраняет акцент на больших объемах интернета и гибких условиях для абонентов, которые активно используют мобильные приложения. Часть тарифов доступна как в стандартном виде, так и с акционными бонусами за своевременную оплату.

Макси — от 190 грн/4 недели: 25 ГБ или полный безлимит в рамках акции, 750 мин звонков (можно удвоить при своевременной оплате).

Мега — 350 грн/4 недели: безлимитный интернет, 1000+1000 мин на все сети и доступ к lifecell TV.

Лайфсет М — 175 грн/4 недели: домашний интернет до 1 Гбит/с, 25 ГБ мобильного интернета (в Украине и за рубежом), 1300 мин на все сети.

Эксперты советуют одесситам оценивать собственное потребление трафика и минут, чтобы не переплачивать, а также следить за сезонными акциями и возможностью выгодного перехода между тарифами или операторами.

