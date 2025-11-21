Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стоимость мобильной связи — что для одесситов изменится в декабре

Стоимость мобильной связи — что для одесситов изменится в декабре

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 17:35
обновлено: 17:17
Тарифы мобильной связи в Одессе в декабре 2025 года
Женщина разговаривает по телефону. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре мобильные операторы не планируют резкого скачка цен для одесситов, однако постепенные изменения возможны. В среднем тарифы могут вырасти примерно на 50 гривен из-за подорожания электроэнергии, топлива для генераторов и роста расходов операторов. Рынок и дальше адаптируется к условиям войны и отключениям света, поэтому корректировка тарифов происходит поэтапно.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на мобильные услуги для абонентов трех крупнейших компаний.

Реклама
Читайте также:

Что предлагает "Киевстар"

В декабре компания продолжает использовать обновленную тарифную сетку, которая была пересмотрена осенью 2025 года. Изменения коснулись прежде всего пакетов с большим объемом интернета, поскольку на них наибольший спрос. В части акционных предложений доступность может меняться в зависимости от региона.

  • LOVE UA Свет — 300 грн/28 дней: 20 ГБ интернета, безлимитные звонки внутри сети, 150 мин на другие номера, 100 SMS.
  • Суперсила Экономия — 225 грн/28 дней.
  • Контрактный пакет — 250 грн/месяц.

Для старших абонентов и людей с инвалидностью действует тариф Все вместе Комфорт за 220 грн: 10 ГБ интернета, домашний интернет, безлимит в сети и 100 мин на другие операторы.

Также в наличии остаются:

  • LOVE UA Магнит — ~220 грн/28 дней (акционно): 20 ГБ и 1200 мин, включая безлимит на "Киевстар".
  • LOVE UA Успех — 600 грн/28 дней (контракт): безлимитный интернет и более 1000 мин звонков.

Какие цены у Vodafone

Vodafone в декабре не корректирует тарифы. Предложения остаются такими же, как и осенью. Некоторые пакеты могут иметь дополнительные бонусы для новых абонентов или тех, кто переходит с подписки на контракт. Общая структура пакетов остается неизменной.

  • Joice Start или Turbo — 270 грн: от 20 до 60 ГБ и 500-800 мин звонков. В бонус — соцсети без тарификации или YouTube Premium.
  • Red Pro — 330 грн/месяц: 50 ГБ, 400 мин на другие сети и 350 SMS.
  • Контрактные пакеты: Red Unlim (400 грн), ULTRA (700 грн), ULTRA VIP (1500 грн).

Какие тарифы от Lifecell

Lifecell также не меняет цены в декабре. Компания сохраняет акцент на больших объемах интернета и гибких условиях для абонентов, которые активно используют мобильные приложения. Часть тарифов доступна как в стандартном виде, так и с акционными бонусами за своевременную оплату.

  • Макси — от 190 грн/4 недели: 25 ГБ или полный безлимит в рамках акции, 750 мин звонков (можно удвоить при своевременной оплате).
  • Мега — 350 грн/4 недели: безлимитный интернет, 1000+1000 мин на все сети и доступ к lifecell TV.
  • Лайфсет М — 175 грн/4 недели: домашний интернет до 1 Гбит/с, 25 ГБ мобильного интернета (в Украине и за рубежом), 1300 мин на все сети.

Эксперты советуют одесситам оценивать собственное потребление трафика и минут, чтобы не переплачивать, а также следить за сезонными акциями и возможностью выгодного перехода между тарифами или операторами.

Напомним, мы писали о том, как изменится стоимость вывоза мусора в Одессе в декабре. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за содержание дома в следующем месяце.

тарифы Одесса Одесская область связь Новости Одессы мобильные операторы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации