Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині зроблять єдину портову систему — що це означає

На Одещині зроблять єдину портову систему — що це означає

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 12:08
Оновлено: 13:03
Єдина адміністрація портів Дунайського кластеру в Одеській області
Залізничні вагони на причалі порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні планують об’єднати порти Дунайського кластеру під єдиною адміністрацією. Це дозволить зробити роботу портів прозорою та підзвітною, запровадити відкриті аукціони на перевантаження та склади і зменшити бюрократію. Ініціатива також покликана зберегти робочі місця та забезпечити стабільну логістику за будь-яких обставин.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Реклама
Читайте також:

Об'єднання портів

На Одещині запустили пілотну реформу в ДП "МТП "Чорноморськ". Тепер доступ до причалів, складів та послуг перевантаження здійснюватиметься через відкриті електронні аукціони Prozorro.Продажі. Це усуває "ручне" керування та суб’єктивні рішення, запроваджує єдині правила для всіх учасників ринку і робить кожен етап публічним і підзвітним. Стратегічний план розвитку базується на сучасних корпоративних стандартах. Планують створити єдину адміністрацію Дунайського кластеру, перетворити державні стивідори на корпоративні підприємства та оптимізувати витрати. За словами заступника міністра Андрія Кашуби, це дозволить зберегти можливість перевалки до 35 млн тонн вантажів на рік у разі блокади морських портів, покращити логістику та зберегти понад 2 000 робочих місць.

Порти Одещини об'єднають
Засідання координаційної ради. Фото: Міністерство розвитку громад та територій

Важливою складовою є впровадження Річкової інформаційної служби та її інтеграція в європейську систему EuRIS для цифровізації та безпеки судноплавства. Також планують оновити флот, розвивати сучасні портові потужності та покращити авто- і залізничний доступ до портів. Команда Укрзалізниці разом з Мінрозвитку працює над справедливою системою розподілу пропускної спроможності та оптимізацією залізничних маршрутів для портів. Учасники засідання погодили подальші кроки щодо доопрацювання Порядку укладання договорів про компенсацію інвестицій бізнесу та підтримали скасування Закону "Про СЕЗ Рені", який створював перепони для земельних відносин у портах.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти атакували порт на Одещині. Також ми писали, що Зеленський ввів санкції проти суден РФ, які крали українське зерно.

Одеса корабель порт Одеська область Одеський порт Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації