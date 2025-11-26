Єдина адміністрація портів Дунайського кластеру в Одеській області

Залізничні вагони на причалі порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні планують об’єднати порти Дунайського кластеру під єдиною адміністрацією. Це дозволить зробити роботу портів прозорою та підзвітною, запровадити відкриті аукціони на перевантаження та склади і зменшити бюрократію. Ініціатива також покликана зберегти робочі місця та забезпечити стабільну логістику за будь-яких обставин.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

Об'єднання портів

На Одещині запустили пілотну реформу в ДП "МТП "Чорноморськ". Тепер доступ до причалів, складів та послуг перевантаження здійснюватиметься через відкриті електронні аукціони Prozorro.Продажі. Це усуває "ручне" керування та суб’єктивні рішення, запроваджує єдині правила для всіх учасників ринку і робить кожен етап публічним і підзвітним. Стратегічний план розвитку базується на сучасних корпоративних стандартах. Планують створити єдину адміністрацію Дунайського кластеру, перетворити державні стивідори на корпоративні підприємства та оптимізувати витрати. За словами заступника міністра Андрія Кашуби, це дозволить зберегти можливість перевалки до 35 млн тонн вантажів на рік у разі блокади морських портів, покращити логістику та зберегти понад 2 000 робочих місць.

Засідання координаційної ради. Фото: Міністерство розвитку громад та територій

Важливою складовою є впровадження Річкової інформаційної служби та її інтеграція в європейську систему EuRIS для цифровізації та безпеки судноплавства. Також планують оновити флот, розвивати сучасні портові потужності та покращити авто- і залізничний доступ до портів. Команда Укрзалізниці разом з Мінрозвитку працює над справедливою системою розподілу пропускної спроможності та оптимізацією залізничних маршрутів для портів. Учасники засідання погодили подальші кроки щодо доопрацювання Порядку укладання договорів про компенсацію інвестицій бізнесу та підтримали скасування Закону "Про СЕЗ Рені", який створював перепони для земельних відносин у портах.

