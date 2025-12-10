Продажа списанных кораблей ВМС - в Минобороны объявили подозрения

Продавал списанные корабли ВМС — в Минобороны разоблачили схему
Силовики разоблачили схему незаконной продажи списанных военных кораблей, которые должны были быть утилизированы. Из-за действий участников сделки государство потеряло более 900 тысяч гривен.
Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Как работала схема
По данным спецпрокуратуры, бывший чиновник Министерства обороны имел доступ к документам по списанию имущества. Чтобы реализовать схему, он договорился о сотрудничестве с представителями предприятия, которое должно было утилизировать непригодные корабли. Речь идет о шести судах Военно-Морских сил, которые вместо утилизации были проданы как металлолом.
Известно, что участники искусственно занижали техническое состояние кораблей, обеспечивали заниженную оценку имущества и проводили формальный конкурс под заранее определенную компанию. В результате государству нанесли ущерб на сумму более 900 тысяч гривен.
Какое наказание грозит
Трем фигурантам объявили подозрение по статье злоупотребление служебным положением, совершенное в сговоре группой лиц. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
