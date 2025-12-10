Видео
Главная Одесса Продавал списанные корабли ВМС — в Минобороны разоблачили схему

Продавал списанные корабли ВМС — в Минобороны разоблачили схему

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 10:40
Продажа списанных кораблей ВМС - в Минобороны объявили подозрения
Утилизация корабля. Фото иллюстративное: Милитарный

Силовики разоблачили схему незаконной продажи списанных военных кораблей, которые должны были быть утилизированы. Из-за действий участников сделки государство потеряло более 900 тысяч гривен.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Читайте также:

Как работала схема

По данным спецпрокуратуры, бывший чиновник Министерства обороны имел доступ к документам по списанию имущества. Чтобы реализовать схему, он договорился о сотрудничестве с представителями предприятия, которое должно было утилизировать непригодные корабли. Речь идет о шести судах Военно-Морских сил, которые вместо утилизации были проданы как металлолом.

Известно, что участники искусственно занижали техническое состояние кораблей, обеспечивали заниженную оценку имущества и проводили формальный конкурс под заранее определенную компанию. В результате государству нанесли ущерб на сумму более 900 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Трем фигурантам объявили подозрение по статье злоупотребление служебным положением, совершенное в сговоре группой лиц. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, в ВМС рассказали есть ли угроза десанта в Одессе. Также мы писали, как ВМС отреагировали на заявления Трампа о Крыме.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
