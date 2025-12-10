Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Продавав списані кораблі ВМС — у Міноборони викрили схему

Продавав списані кораблі ВМС — у Міноборони викрили схему

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 10:40
Продаж списаних кораблів ВМС — у Міноборони оголосили підозри
Утилізація корабля. Фото ілюстративне: Мілітарний

Силовики викрили схему незаконного продажу списаних військових кораблів, які мали бути утилізовані. Через дії учасників оборудки держава втратила понад 900 тисяч гривень.

Про це у середу, 10 грудня, повідомили в Офісі Генерального прокурора. 

Як працювала схема

Як працювала схема

За даними спецпрокуратури, колишній посадовець Міністерства оборони мав доступ до документів щодо списання майна. Щоб реалізувати схему, він домовився про співпрацю з представниками підприємства, яке повинно було утилізувати непридатні кораблі. Мовиться про шість суден Військово-Морських сил, що замість утилізації були продані як металобрухт.

Відомо, що учасники штучно занижували технічний стан кораблів, забезпечували занижену оцінку майна та проводили формальний конкурс під заздалегідь визначену компанію. Унаслідок цього державі завдали збитків на суму понад 900 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Трьом фігурантам оголосили підозру статтею зловживання службовим становищем, вчинене у змові групою осіб. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Нагадаємо, у ВМС розповіли чи є загроза десанту в Одесі. Також ми писали, як ВМС відреагували на заяви Трампа про Крим.

Одеса Міноборони ВМС корабель
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
