Продаж списаних кораблів ВМС — у Міноборони оголосили підозри

Утилізація корабля. Фото ілюстративне: Мілітарний

Силовики викрили схему незаконного продажу списаних військових кораблів, які мали бути утилізовані. Через дії учасників оборудки держава втратила понад 900 тисяч гривень.

Про це у середу, 10 грудня, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як працювала схема

За даними спецпрокуратури, колишній посадовець Міністерства оборони мав доступ до документів щодо списання майна. Щоб реалізувати схему, він домовився про співпрацю з представниками підприємства, яке повинно було утилізувати непридатні кораблі. Мовиться про шість суден Військово-Морських сил, що замість утилізації були продані як металобрухт.

Відомо, що учасники штучно занижували технічний стан кораблів, забезпечували занижену оцінку майна та проводили формальний конкурс під заздалегідь визначену компанію. Унаслідок цього державі завдали збитків на суму понад 900 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Трьом фігурантам оголосили підозру статтею зловживання службовим становищем, вчинене у змові групою осіб. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

