Арешт судна "тіньового флоту" Росії в Одеському порту

В Одесі арештували судно тіньового флоту Росії — деталі
В Одеському порту затримали іноземне судно, яке входило до "тіньового" флоту Росії та перевозило українську агропродукцію з окупованого Криму. Корабель регулярно змінював назву й бенефіціарів, щоб уникати санкцій і продовжувати незаконні рейси.
Про це у середу, 10 грудня, повідомили в Головному управлінні СБУ.
Судно виявилося під санкціями
СБУ встановила, що власник затриманого судна перебував під санкціями РНБО. Щоб приховати діяльність, він багато разів змінював назву корабля та фіктивних бенефіціарів з третіх країн.
Суховантаж зайшов до порту Одеси під прапором африканської держави для завантаження сталевих труб, але під час перевірки з’ясувалося, що він раніше працював в інтересах Росії.
Рейси до Криму та незаконний експорт зерна
За даними слідства, перед початком повномасштабної війни корабель щонайменше сім разів заходив у Севастополь для нелегального вивезення української продукції. У січні 2021 року він перевіз з тимчасово окупованого півострова майже 7 тисяч тонн зерна до Північної Африки.
На момент арешту на борту перебували капітан і 16 членів екіпажу. вони громадяни кількох країн Близького Сходу. Під час обшуку на суховантажі виявили плани рейсів, лоцманські картки, карти та журнали радіозв’язку зі слідами незаконних заходів у кримські порти.
Яке покарання
В СБУ кажуть, що відкрили справи за чотирма статтями, серед яких державна зрада, фінансування дій проти України та порушення порядку в’їзду на окуповану територію. Судно буде передане в управління АРМА.
Нагадаємо, силовики викрили схему незаконного продажу списаних військових кораблів, які мали бути утилізовані. Також ми писали, що в Україні планують об’єднати порти Дунайського кластеру під єдиною адміністрацією.
