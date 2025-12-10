Арешт судна "тіньового флоту" Росії в Одеському порту

Судно, яке арештували в Одесі. Фото: СБУ

В Одеському порту затримали іноземне судно, яке входило до "тіньового" флоту Росії та перевозило українську агропродукцію з окупованого Криму. Корабель регулярно змінював назву й бенефіціарів, щоб уникати санкцій і продовжувати незаконні рейси.

Про це у середу, 10 грудня, повідомили в Головному управлінні СБУ.

Реклама

Читайте також:

В Одесі затримали судно. Фото: СБУ

Судно виявилося під санкціями

СБУ встановила, що власник затриманого судна перебував під санкціями РНБО. Щоб приховати діяльність, він багато разів змінював назву корабля та фіктивних бенефіціарів з третіх країн.

Суховантаж зайшов до порту Одеси під прапором африканської держави для завантаження сталевих труб, але під час перевірки з’ясувалося, що він раніше працював в інтересах Росії.

Рейси до Криму та незаконний експорт зерна

За даними слідства, перед початком повномасштабної війни корабель щонайменше сім разів заходив у Севастополь для нелегального вивезення української продукції. У січні 2021 року він перевіз з тимчасово окупованого півострова майже 7 тисяч тонн зерна до Північної Африки.

На момент арешту на борту перебували капітан і 16 членів екіпажу. вони громадяни кількох країн Близького Сходу. Під час обшуку на суховантажі виявили плани рейсів, лоцманські картки, карти та журнали радіозв’язку зі слідами незаконних заходів у кримські порти.

Яке покарання

В СБУ кажуть, що відкрили справи за чотирма статтями, серед яких державна зрада, фінансування дій проти України та порушення порядку в’їзду на окуповану територію. Судно буде передане в управління АРМА.

Нагадаємо, силовики викрили схему незаконного продажу списаних військових кораблів, які мали бути утилізовані. Також ми писали, що в Україні планують об’єднати порти Дунайського кластеру під єдиною адміністрацією.