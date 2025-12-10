Окупанти зміцнюють оборону навколо керченського заводу "Затока"

Завод "Затока" в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські окупанти почали зводити нову лінію оборони на території біля керченського суднобудівного заводу "Затока" в Криму. Укріплення з’явилися вздовж берега бухти, що свідчить про підготовку до можливих атак морських дронів.

Про це повідомила моніторингова група "Крымский ветер".

Реклама

Читайте також:

Нові укріплення та озброєння

За даними партизанської розвідки, на узбережжі встановили низку вогневих точок із зенітними кулеметними установками та засоби спостереження. Частину позицій зводять з бетону, доповнюючи їх дерев'яними навісами та укриттями для персоналу.

Журналісти видання припускають, що після серії успішних атак українських надводних дронів на військові кораблі та інфраструктуру у Чорному морі окупанти намагаються захистити стратегічні об’єкти. Розташування зенітних точок, барж та патрульних катерів свідчить про страх втратити важливий для оборонного замовлення завод.

Як окупанти намагаються захистити завод

Ще на початку року росіяни перекрили вхід до бухти баржами, намагаючись створити перешкоди для морських дронів. Підвищені заходи безпеки пов’язують із тим, що завод "Затока" бере участь у будівництві кораблів для ВМФ Росії.

У квітні минулого року там почали формувати корпус нового універсального десантного корабля "Іван Рогов" проєкту 23900, який Росія планує використовувати для морських операцій.

Нагадаємо, в Одеському порту затримали іноземне судно, яке перевозило українську агропродукцію з окупованого Криму. Також ми писали, що СБУ викрили схему незаконного продажу списаних військових кораблів.