Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Російські окупанти зміцнюють оборону біля заводу в Криму — чому

Російські окупанти зміцнюють оборону біля заводу в Криму — чому

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 13:13
Окупанти зміцнюють оборону навколо керченського заводу "Затока"
Завод "Затока" в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські окупанти почали зводити нову лінію оборони на території біля керченського суднобудівного заводу "Затока" в Криму. Укріплення з’явилися вздовж берега бухти, що свідчить про підготовку до можливих атак морських дронів.

Про це повідомила моніторингова група "Крымский ветер".

Реклама
Читайте також:

Нові укріплення та озброєння

За даними партизанської розвідки, на узбережжі встановили низку вогневих точок із зенітними кулеметними установками та засоби спостереження. Частину позицій зводять з бетону, доповнюючи їх дерев'яними навісами та укриттями для персоналу.

Журналісти видання припускають, що після серії успішних атак українських надводних дронів на військові кораблі та інфраструктуру у Чорному морі окупанти намагаються захистити стратегічні об’єкти. Розташування зенітних точок, барж та патрульних катерів свідчить про страх втратити важливий для оборонного замовлення завод.

Як окупанти намагаються захистити завод

Ще на початку року росіяни перекрили вхід до бухти баржами, намагаючись створити перешкоди для морських дронів. Підвищені заходи безпеки пов’язують із тим, що завод "Затока" бере участь у будівництві кораблів для ВМФ Росії.

У квітні минулого року там почали формувати корпус нового універсального десантного корабля "Іван Рогов" проєкту 23900, який Росія планує використовувати для морських операцій.

Нагадаємо, в Одеському порту затримали іноземне судно, яке перевозило українську агропродукцію з окупованого Криму. Також ми писали, що СБУ викрили схему незаконного продажу списаних військових кораблів

Крим ремонт завод Новини Одеси війна флот
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації