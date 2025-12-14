В Кремле заявили, что Украина не вернет Крым

Советник Путина Юрий Ушаков. Фото: росСМИ

В России снова заговорили о будущем временно оккупированного Крыма. Там утверждают, что Украина якобы никогда не сможет вернуть полуостров.

Такую позицию для российских СМИ озвучил один из ключевых внешнеполитических советников Владимира Путина Юрий Ушаков.

Россия не хочет возвращать Крым

Он заявил, что Украина не сможет вернуть Крым, который РФ оккупировала в 2014 году. По словам Ушакова, попытки президента Украины Владимира Зеленского добиться деоккупации полуострова и вступления Украины в НАТО "не будут иметь шансов на успех".

"У Зеленского "железобетонно", на "миллион процентов" не удастся вернуть Крым и обеспечить Украине вступление в НАТО", — сказал Ушаков для российских СМИ.

Отметим, что эти заявления прозвучали на фоне публичных дискуссий относительно путей возвращения оккупированных территорий. Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что на данный момент Украина не имеет достаточной военной поддержки от партнеров для освобождения Крыма силовым путем. В то же время он неоднократно подчеркивал, что полуостров является неотъемлемой частью Украины.

Напомним, украинская разведка подтвердила, что нанесла точные удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Также мы писали, что украинские силы поразили военный аэродром "Кача" вблизи Севастополя.