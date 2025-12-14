Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Опять угрожают не отдать Крым — советник Путина сделал заявление

Опять угрожают не отдать Крым — советник Путина сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 15:52
В Кремле заявили, что Украина не вернет Крым
Советник Путина Юрий Ушаков. Фото: росСМИ

В России снова заговорили о будущем временно оккупированного Крыма. Там утверждают, что Украина якобы никогда не сможет вернуть полуостров.

Такую позицию для российских СМИ озвучил один из ключевых внешнеполитических советников Владимира Путина Юрий Ушаков.

Реклама
Читайте также:

Россия не хочет возвращать Крым

Он заявил, что Украина не сможет вернуть Крым, который РФ оккупировала в 2014 году. По словам Ушакова, попытки президента Украины Владимира Зеленского добиться деоккупации полуострова и вступления Украины в НАТО "не будут иметь шансов на успех".

"У Зеленского "железобетонно", на "миллион процентов" не удастся вернуть Крым и обеспечить Украине вступление в НАТО", — сказал Ушаков для российских СМИ.

Отметим, что эти заявления прозвучали на фоне публичных дискуссий относительно путей возвращения оккупированных территорий. Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что на данный момент Украина не имеет достаточной военной поддержки от партнеров для освобождения Крыма силовым путем. В то же время он неоднократно подчеркивал, что полуостров является неотъемлемой частью Украины.

Напомним, украинская разведка подтвердила, что нанесла точные удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Также мы писали, что украинские силы поразили военный аэродром "Кача" вблизи Севастополя.

Владимир Зеленский россия Крым Новости Одессы оккупация
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации