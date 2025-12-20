СБУ знищила два Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму

Знищений літак в Криму. Фото: СБУ

Українські дрони завдали нового удару по російській авіації в окупованому Криму. На військовому аеродромі Бельбек БпЛА Центру спецоперацій "Альфа" уразили два винищувачі Су-27 та важливу інфраструктуру летовища.

Про це у суботу, 20 грудня, повідомили джерела Новини.LIVE в Службі безпеки України.

Знищений літак на військовому аеродромі Бельбек. Фото: СБУ

Знищення літаків у Криму

За наявною інформацією, один із літаків перебував на рульовій доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. У результаті удару його повністю знищено. Орієнтовна вартість двох уражених винищувачів Су-27 становить близько 70 мільйонів доларів США.

Ураження диспетчерської вежі

Крім того, підтверджено ураження диспетчерської вежі аеродрому. Це може суттєво ускладнити організацію та контроль польотів російської авіації на цьому напрямку.

У СБУ зазначили, що це вже друга успішна атака по аеродрому Бельбек за останні дні. Так, 18 грудня, українські дрони знищили там одразу кілька одиниць дорогої техніки, зокрема радіолокаційні станції та засоби протиповітряної оборони, а також літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.

"Безпілотники Служби уразили на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом", — повідомили в СБУ.

Додамо, що удари по ключових військових об’єктах в окупованому Криму зменшують можливості ворога застосовувати авіацію та системи ППО в регіоні. У СБУ зазначають, що така робота має системний характер і триватиме надалі.

Нагадаємо, українські сили суттєво послабили російську протиповітряну оборону в Криму. Також ми писали, що під прицілом українських дронів опинилися коштовні радіолокаційні системи, що прикривали угруповання окупантів.