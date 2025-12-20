Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Мінус ще два винищувачі — СБУ вдарила по аеродрому в Криму

Мінус ще два винищувачі — СБУ вдарила по аеродрому в Криму

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 11:15
СБУ знищила два Су-27 на аеродромі Бельбек у Криму
Знищений літак в Криму. Фото: СБУ

Українські дрони завдали нового удару по російській авіації в окупованому Криму. На військовому аеродромі Бельбек БпЛА Центру спецоперацій "Альфа" уразили два винищувачі Су-27 та важливу інфраструктуру летовища.

Про це у суботу, 20 грудня, повідомили джерела Новини.LIVE в Службі безпеки України. 

Реклама
Читайте також:
Мінус ще два винищувачі — СБУ вдарила по аеродрому в Криму - фото 1
Знищений літак в Криму. Фото: СБУ
Мінус ще два винищувачі — СБУ вдарила по аеродрому в Криму - фото 2
Знищений літак на військовому аеродромі Бельбек. Фото: СБУ

Знищення літаків у Криму

За наявною інформацією, один із літаків перебував на рульовій доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. У результаті удару його повністю знищено. Орієнтовна вартість двох уражених винищувачів Су-27 становить близько 70 мільйонів доларів США.

Ураження диспетчерської вежі

Крім того, підтверджено ураження диспетчерської вежі аеродрому. Це може суттєво ускладнити організацію та контроль польотів російської авіації на цьому напрямку.

У СБУ зазначили, що це вже друга успішна атака по аеродрому Бельбек за останні дні. Так, 18 грудня, українські дрони знищили там одразу кілька одиниць дорогої техніки, зокрема радіолокаційні станції та засоби протиповітряної оборони, а також літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.

"Безпілотники Служби уразили на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом", — повідомили в СБУ.

Додамо, що удари по ключових військових об’єктах в окупованому Криму зменшують можливості ворога застосовувати авіацію та системи ППО в регіоні. У СБУ зазначають, що така робота має системний характер і триватиме надалі.

Нагадаємо, українські сили суттєво послабили російську протиповітряну оборону в Криму. Також ми писали, що під прицілом українських дронів опинилися коштовні радіолокаційні системи, що прикривали угруповання окупантів.

СБУ Одеса Крим Одеська область Новини Одеси літаки авіація
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації