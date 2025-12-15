Відео
Україна
Головна Одеса Крим втрачає захист через успішні атаки ЗСУ — що далі

Крим втрачає захист через успішні атаки ЗСУ — що далі

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 15:56
ЗСУ знищили половину С-400 РФ у Криму — експерт
Дим після атаки на Крим. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські сили суттєво послабили російську протиповітряну оборону в Криму. За оцінками експертів, знищено майже половину комплексів С-400, які прикривали півострів. Це відкриває шлях до активніших ударів по військових цілях окупантів. Уже з наступного року тиск може зрости.

Про це в ефірі Radio NV заявив аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап.

Читайте також:

Знищення ППО в Криму

За словами Костянтина Криволапа, Україні дедалі менше заважають у реалізації власної ракетної програми. Він очікує активнішого застосування вітчизняних розробок, зокрема "Нептуна", "Сапсана" та інших засобів ураження для ударів по Криму. Експерт зазначив, що останнім часом фіксувалися атаки, природу яких складно було визначити. Російська сторона уникає коментарів, а Україна не розкриває деталей, щоб противник не розумів, чим саме по ньому б’ють.

Окремо Криволап наголосив на системній роботі ЗСУ проти російських зенітно-ракетних комплексів С-400. За його оцінками, Росія загалом виготовила близько 150 таких систем, частину продала за кордон. У самій РФ залишалося близько сотні комплексів, з яких від 40 до 50 вже знищені, і більшість — саме в окупованому Криму.

"Вони намагаються відновлювати ППО, але ми постійно вибиваємо і комплекси, і радари. Я очікую, що з нового року почнуться серйозні ракетні атаки по Криму, і він стане непридатним для перебування російських військових", — сказав експерт.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські воїни вдарили по системам ППО окупантів у Криму. Також ми писали, що у росіян "мінус" літак на території тимчасово окупованого півострова.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси ППО атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
