ВСУ уничтожили половину С-400 РФ в Крыму - эксперт

Украинские силы существенно ослабили российскую противовоздушную оборону в Крыму. По оценкам экспертов, уничтожено почти половину комплексов С-400, которые прикрывали полуостров. Это открывает путь к более активным ударам по военным целям оккупантов. Уже со следующего года давление может возрасти.

Об этом в эфире Radio NV заявил аналитик и авиаэксперт Константин Криволап.

Уничтожение ПВО в Крыму

По словам Константина Криволапа, Украине все меньше мешают в реализации собственной ракетной программы. Он ожидает более активного применения отечественных разработок, в частности "Нептуна", "Сапсана" и других средств поражения для ударов по Крыму. Эксперт отметил, что в последнее время фиксировались атаки, природу которых сложно было определить. Российская сторона избегает комментариев, а Украина не раскрывает деталей, чтобы противник не понимал, чем именно по нему бьют.

Отдельно Криволап отметил системную работу ВСУ против российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По его оценкам, Россия в целом изготовила около 150 таких систем, часть продала за границу. В самой РФ оставалось около сотни комплексов, из которых от 40 до 50 уже уничтожены, и большинство - именно в оккупированном Крыму.

"Они пытаются восстанавливать ПВО, но мы постоянно выбиваем и комплексы, и радары. Я ожидаю, что с нового года начнутся серьезные ракетные атаки по Крыму, и он станет непригодным для пребывания российских военных", — сказал эксперт.

Напомним, мы сообщали, что украинские воины ударили по системам ПВО оккупантов в Крыму. Также мы писали, что у россиян "минус" самолет на территории временно оккупированного полуострова.