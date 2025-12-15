Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Крым теряет защиту из-за успешных атак ВСУ — что дальше

Крым теряет защиту из-за успешных атак ВСУ — что дальше

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 15:56
ВСУ уничтожили половину С-400 РФ в Крыму - эксперт
Дым после атаки на Крым. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские силы существенно ослабили российскую противовоздушную оборону в Крыму. По оценкам экспертов, уничтожено почти половину комплексов С-400, которые прикрывали полуостров. Это открывает путь к более активным ударам по военным целям оккупантов. Уже со следующего года давление может возрасти.

Об этом в эфире Radio NV заявил аналитик и авиаэксперт Константин Криволап.

Реклама
Читайте также:

Уничтожение ПВО в Крыму

По словам Константина Криволапа, Украине все меньше мешают в реализации собственной ракетной программы. Он ожидает более активного применения отечественных разработок, в частности "Нептуна", "Сапсана" и других средств поражения для ударов по Крыму. Эксперт отметил, что в последнее время фиксировались атаки, природу которых сложно было определить. Российская сторона избегает комментариев, а Украина не раскрывает деталей, чтобы противник не понимал, чем именно по нему бьют.

Отдельно Криволап отметил системную работу ВСУ против российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По его оценкам, Россия в целом изготовила около 150 таких систем, часть продала за границу. В самой РФ оставалось около сотни комплексов, из которых от 40 до 50 уже уничтожены, и большинство - именно в оккупированном Крыму.

"Они пытаются восстанавливать ПВО, но мы постоянно выбиваем и комплексы, и радары. Я ожидаю, что с нового года начнутся серьезные ракетные атаки по Крыму, и он станет непригодным для пребывания российских военных", — сказал эксперт.

Напомним, мы сообщали, что украинские воины ударили по системам ПВО оккупантов в Крыму. Также мы писали, что у россиян "минус" самолет на территории временно оккупированного полуострова.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы ПВО атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации