Субмарина РФ у Криму отримала серйозні пошкодження: що відомо

Момент удару по субмарині. Фото: скриншот з відео

Російська підводна лодка "Варшавянка" в Криму зазнала серйозних ушкоджень. Її відновлення майже неможливе, а спроби ремонту роблять її легкою ціллю для України. Це вже друга втрата підводного корабля РФ під час війни.

Про це в ефірі телеканалу "FREДОM" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Удар по субмарині

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук зазначив, що пошкодження російської "Варшавянки" настільки серйозні, що ставлять під сумнів її подальшу службу у складі Чорноморського флоту. За його словами, ремонт у Криму неможливий через відсутність необхідної бази. Будь-яка спроба поставити субмарину на ремонт робить її легкою мішенню для українських сил.

"Основна причина, чому залишки Чорноморського флоту ще існують, — мобільність і прихованість. А ця лодка стала стаціонарною ціллю", — додав Плетенчук.

За його словами, теоретично субмарину можна було б евакуювати до Санкт-Петербурга, проте транспортування є надзвичайно ризикованим. Плетенчук підкреслив, що стаціонарні об’єкти у флоті РФ дедалі частіше нагадують "донні", а не підводні.

"Ця підводна лодка потихеньку перетворюється на донний флот: вона вже не підводна", — зазначив Плетенчук.

