Россия проиграла войну в Черном море - эксперт

В Черном море Россия фактически потеряла преимущество и возможность наступательных действий. Повреждение подводной лодки типа "Варшавянка" стало показательным ударом по ее морскому потенциалу. РФ уже проиграла войну в Черном море, поэтому угроза морского десанта для юга Украины отсутствует.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал военно-морской эксперт, обозреватель издания Defense Express Владимир Заблоцкий.

Удар по "Варшавянке"

Владимир Заблоцкий объясняет, что российская подводная лодка Б-271 "Ковпино" получила критические повреждения в районе Новороссийска. Взрыв вызвал мощный гидродинамический удар: было уничтожено рулевое управление, пробиты легкий и прочный корпуса, затоплены два кормовых отсека. Погибли 14 членов экипажа, а вся электроника и кабельные системы вышли из строя.

"Это повреждение несовместимо с дальнейшей эксплуатацией. Фактически эта лодка больше не боеспособна", — пояснил военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express Владимир Заблоцкий.

Эти субмарины являются носителями крылатых ракет "Калибр", которые Россия использовала для ударов по Украине, поэтому их потеря существенно снижает ракетный потенциал флота РФ.

Россия проиграла войну в Черном море

По словам эксперта, потеря подводных лодок — лишь часть общей картины. Россия больше не контролирует ситуацию в Черном море и не способна проводить наступательные морские операции. После уничтожения части кораблей и ухода флота из Крыма угроза высадки десанта фактически исчезла.

"Россия проиграла битву за Черное море окончательно. С момента, когда мы освободились от угрозы высадки десанта и были потоплены низкие корабли, россияне потеряли морской потенциал. Сейчас они не могут провести десант ни на Одессу, ни на Николаев, ни на Херсон, потому что нет сил и средств, а мы, наоборот, усиливаемся, получаем новые системы поражения и поддержку партнеров", — заявил Владимир Заблоцкий.

Эксперт добавляет, что половина десантных кораблей РФ уничтожена, другие повреждены или вынуждены скрываться в Новороссийске. В то же время Украина наращивает способности и получает новые системы поражения от партнеров.

