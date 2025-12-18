Украина усиливает удары по теневому флоту России

Корабль теневого флота РФ. Фото иллюстративное: marinetraffic

Силы обороны Украины усиливают удары по объектам, которые работают на способность Российской Федерации вести боевые действия. Речь идет не только о военных целях, но и о так называемом теневом флоте РФ. Поражения становятся регулярными и болезненными. Это часть санкций, которые Украина реализует собственными действиями.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Атаки на флот РФ

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что так называемый теневой флот России больше не может оставаться "тенью". По его словам, Силы обороны на практике показывают контроль за выполнением санкций, а в случае их нарушения для РФ наступают жесткие последствия. Одним из примеров стало поражение танкера, который ранее сменил профиль и использовался для перевозки нефтепродуктов.

"Этот танкер не просто поражен — он получил такие повреждения, что больше не сможет использоваться теневым флотом Российской Федерации. Там горит, и, надеюсь, еще будет гореть", — отметил Сергей Братчук.

Он отметил, что работа Сил обороны стала системной. Это не единичные удары, а последовательная тактика, которая охватывает морские цели, энергетическую инфраструктуру и логистику. В частности, был поврежден объект энергетики в Батайске, из-за чего город частично остался без электроэнергии.

Комбинированные удары

Сергей Братчук добавил, что Силы обороны Украины уже не впервые применяют комбинированные атаки, сочетая различные средства поражения. Это могут быть как дроны с большой полезной нагрузкой, так и ракетные боеприпасы.

"Силы обороны практикуют комбинированные удары. Это могут быть и дипстрайк-дроны, и ракеты — в частности "Нептун", "Паляница", "Сапсан", "Фламинго". Такие удары отвлекают российскую систему ПВО и позволяют эффективно поражать цели", — пояснил он.

Братчук отметил, что масштабирование таких действий продолжается, а тактика постоянно меняется. По его словам, это связано, в частности, с работой на крымском направлении и демилитаризацией оккупированного полуострова, что открывает возможности для поражения объектов вглубь территории России.

