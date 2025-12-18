Україна посилює удари по тіньовому флоту Росії

Корабель тіньового флоту РФ. Фото ілюстративне: marinetraffic

Сили оборони України посилюють удари по об’єктах, які працюють на спроможність Росій вести бойові дії. Йдеться не лише про військові цілі, а й про так званий тіньовий флот РФ. Ураження стають регулярними й болючими. Це частина санкцій, які Україна реалізує власними діями.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Атаки на флот РФ

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що так званий тіньовий флот Росії більше не може залишатися "тінню". За його словами, Сили оборони на практиці показують контроль за виконанням санкцій, а у разі їх порушення для РФ настають жорсткі наслідки. Одним із прикладів стало ураження танкера, який раніше змінив профіль і використовувався для перевезення нафтопродуктів.

"Цей танкер не просто уражений — він отримав такі пошкодження, що більше не зможе використовуватися тіньовим флотом Російської Федерації. Там горить, і, сподіваюся, ще горітиме", — зазначив Сергій Братчук.

Він наголосив, що робота Сил оборони стала системною. Це не поодинокі удари, а послідовна тактика, яка охоплює морські цілі, енергетичну інфраструктуру та логістику. Зокрема, було пошкоджено об’єкт енергетики в Батайську, через що місто частково залишилося без електроенергії.

Комбіновані удари

Сергій Братчук додав, що Сили оборони України вже не вперше застосовують комбіновані атаки, поєднуючи різні засоби ураження. Це можуть бути як дрони з великим корисним навантаженням, так і ракетні боєприпаси.

"Сили оборони практикують комбіновані удари. Це можуть бути і діпстрайк-дрони, і ракети — зокрема "Нептун", "Паляниця", "Сапсан", "Фламінго". Такі удари відволікають російську систему ППО і дозволяють ефективно уражати цілі", — пояснив він.

Братчук зауважив, що масштабування таких дій триває, а тактика постійно змінюється. За його словами, це пов’язано, зокрема, з роботою на кримському напрямку та демілітаризацією окупованого півострова, що відкриває можливості для ураження об’єктів углиб території Росії.

