Росія програла війну в Чорному морі — експерт

Крейсер Москва після удару. Фото ілюстративне: OSINTtechnical

У Чорному морі Росія фактично втратила перевагу й можливість наступальних дій. Пошкодження підводного човна типу "Варшавянка" стало показовим ударом по її морському потенціалу. РФ уже програла війну в Чорному морі, тому загроза морського десанту для півдня України відсутня.

Про це в ефірі День.LIVE розповів військово-морський експерт, оглядач видання Defense Express Володимир Заблоцький.

Удар по "Варшавянці"

Володимир Заблоцький пояснює, що російський підводний човен Б-271 "Ковпіно" отримав критичні пошкодження у районі Новоросійська. Вибух спричинив потужний гідродинамічний удар: було знищене рульове управління, пробиті легкий і міцний корпуси, затоплені два кормові відсіки. Загинули 14 членів екіпажу, а вся електроніка та кабельні системи вийшли з ладу.

"Це пошкодження несумісне з подальшою експлуатацією. Фактично цей човен більше не боєздатний", — пояснив військово-морський експерт, оглядач Defense Express Володимир Заблоцький.

Ці субмарини є носіями крилатих ракет "Калібр", які Росія використовувала для ударів по Україні, тож їх втрата суттєво знижує ракетний потенціал флоту РФ.

Росія програла війну в Чорному морі

За словами експерта, втрата підводних човнів — лише частина загальної картини. Росія більше не контролює ситуацію в Чорному морі й не здатна проводити наступальні морські операції. Після знищення частини кораблів і відходу флоту з Криму загроза висадки десанту фактично зникла.

"Росія програла битву за Чорне море остаточно. Від моменту, коли ми звільнилися від загрози висадки десанту і були потоплені низькі кораблі, росіяни втратили морський потенціал. Зараз вони не можуть провести десант ні на Одесу, ні на Миколаїв, ні на Херсон, бо немає сил і засобів, а ми, навпаки, посилюємося, отримуємо нові системи ураження та підтримку партнерів", — заявив Володимир Заблоцький.

Експерт додає, що половина десантних кораблів РФ знищена, інші пошкоджені або змушені переховуватися в Новоросійську. Водночас Україна нарощує спроможності та отримує нові системи ураження від партнерів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, в якому стані російський підводний човен "Варшавянка".