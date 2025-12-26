ГУР уничтожило российскую ПВО в оккупированном Крыму

Момент перед ударом по ПВО РФ. Фото: скриншот из видео

Украинские спецназовцы накануне Рождества нанесли серию ударов по временно оккупированному Крыму. Под прицелом оказались дорогостоящие средства противовоздушной обороны РФ. Разведчики уничтожили сразу несколько ключевых военных объектов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Удар по Крыму

Бойцы спецподразделения "Призраки" успешно поразили ряд важных целей российских войск в Крыму. В частности, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300В, радиолокационная система РСП-6М2, а также командно-штабная машина "Редут-221" и станция наведения ракет 9С36М из состава ЗРК "Бук-М3". Все эти системы играли ключевую роль в прикрытии военных объектов оккупантов.

Кроме этого, разведчики нанесли удар по защитной конструкции для вооружения и военной техники. Рядом с ней находились двое российских военных. По данным ГУР, объект также был уничтожен.

"Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!", — отметили в ГУР.

Напомним, мы сообщали, что россияне заставляют раненых военных в Крыму снова возвращаться в армию. Также мы писали о том, как Украине удалось сорвать планы РФ на юг.