Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Вместо реабилитации на фронт — ситуация с военными РФ в Крыму

Вместо реабилитации на фронт — ситуация с военными РФ в Крыму

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 10:36
Раненых военных РФ в Крыму принуждают к контрактам
Оккупанты несут раненого военного. Фото иллюстративное: росСМИ

В оккупированном Крыму и на захваченных территориях Донецкой области раненых российских военных заставляют продолжать службу. Вместо демобилизации по состоянию здоровья им предлагают подписывать новые контракты. В случае отказа угрожают вернуть в боевые подразделения.

Об этом сообщают агенты движения "АТЕШ".

Реклама
Читайте также:

Принудительные контракты

По данным "АТЕШ", раненых российских военнослужащих не направляют на комиссию, несмотря на серьезные травмы. Вместо этого им предлагают заключить новый контракт или готовят к повторной отправке на фронт, в частности на Запорожское направление. Один из случаев зафиксировали недавно в Симферополе. Военный РФ с множественными осколочными ранениями, контузией и нарушением слуха находился на лечении в госпитале. По информации подполья, ему предложили подписать новый контракт как альтернативу немедленному возвращению в штурмовое подразделение без завершения реабилитации. После этого военный согласился на подписание документов.

В "АТЕШ" отмечают, что подобные ситуации фиксируют не единично. По их наблюдениям, такие действия связаны с необходимостью доукомплектования подразделений личным составом.

Напомним, мы сообщали, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал, что оккупанты не могут перекрыть потери своей армии. Также мы писали, что Зеленский рассказал о том, сколько солдат теряет РФ на войне каждый месяц.

Одесса Одесская область оккупанты Новости Одессы Россия потери оккупантов
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации