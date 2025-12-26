Раненых военных РФ в Крыму принуждают к контрактам

Вместо реабилитации на фронт — ситуация с военными РФ в Крыму
В оккупированном Крыму и на захваченных территориях Донецкой области раненых российских военных заставляют продолжать службу. Вместо демобилизации по состоянию здоровья им предлагают подписывать новые контракты. В случае отказа угрожают вернуть в боевые подразделения.
Об этом сообщают агенты движения "АТЕШ".
Принудительные контракты
По данным "АТЕШ", раненых российских военнослужащих не направляют на комиссию, несмотря на серьезные травмы. Вместо этого им предлагают заключить новый контракт или готовят к повторной отправке на фронт, в частности на Запорожское направление. Один из случаев зафиксировали недавно в Симферополе. Военный РФ с множественными осколочными ранениями, контузией и нарушением слуха находился на лечении в госпитале. По информации подполья, ему предложили подписать новый контракт как альтернативу немедленному возвращению в штурмовое подразделение без завершения реабилитации. После этого военный согласился на подписание документов.
В "АТЕШ" отмечают, что подобные ситуации фиксируют не единично. По их наблюдениям, такие действия связаны с необходимостью доукомплектования подразделений личным составом.
Напомним, мы сообщали, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал, что оккупанты не могут перекрыть потери своей армии. Также мы писали, что Зеленский рассказал о том, сколько солдат теряет РФ на войне каждый месяц.
