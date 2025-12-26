Поранених військових РФ у Криму примушують до контрактів

Окупанти несуть пораненого військового. Фото ілюстративне: росЗМІ

В окупованому Криму та на захоплених територіях Донеччини поранених російських військових примушують продовжувати службу. Замість демобілізації за станом здоров’я їм пропонують підписувати нові контракти. У разі відмови погрожують повернути до бойових підрозділів.

Про це повідомляють агенти руху "АТЕШ".

Реклама

Читайте також:

Примусові контракти

За даними "АТЕШ", поранених російських військовослужбовців не направляють на комісування, попри серйозні травми. Натомість їм пропонують укласти новий контракт або готують до повторного відправлення на фронт, зокрема на Запорізький напрямок. Один із випадків зафіксували нещодавно в Сімферополі. Військовий РФ із множинними осколковими пораненнями, контузією та порушенням слуху перебував на лікуванні в госпіталі. За інформацією підпілля, йому запропонували підписати новий контракт як альтернативу негайному поверненню до штурмового підрозділу без завершення реабілітації. Після цього військовий погодився на підписання документів.

У "АТЕШ" зазначають, що подібні ситуації фіксують не поодиноко. За їхніми спостереженнями, такі дії пов’язані з потребою доукомплектування підрозділів особовим складом.

Нагадаємо, ми повідомляли, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів, що окупанти не можуть перекрити втрати своєї армії. Також ми писали, що Зеленський розповів про те, скільки солдат втрачає РФ на війнікожного місяця.