Україна

Захист кримського мосту — росіяни на межі можливостей

Захист кримського мосту — росіяни на межі можливостей

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 09:15
Охорона Кримського мосту: які є можливості у росіян
Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія не змогла суттєво посилити оборону Кримського мосту від початку року. Переправа й надалі залишається одним із ключових об’єктів для окупантів. Однак нових рішень у захисті там не з’явилося.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Охорона Кримського мосту

За словами Дмитра Плетенчука, російська сторона вже давно використала всі можливі варіанти для охорони незаконної переправи. Від початку року конфігурація оборони суттєво не змінилася, хоча сам міст залишається для окупантів одним із пріоритетних об’єктів.

"Насправді там важко щось посилити і додати. Все, що вони могли зробити для захисту Кримського мосту, вони зробили достатньо давно", — зазначив речник ВМС.

Він додав, що на новорічні свята росіяни лише тимчасово посилили поліцейські заходи. Також окупанти періодично вводять нові обмеження на проїзд, зокрема для електрокарів і гібридних авто. Водночас ці рішення не мають реального впливу на систему оборони мосту.

Перший вихід ракетоносія

Окремо Плетенчук прокоментував інформацію про вихід російського підводного човна в море. За його словами, це був перший такий випадок з початку року, однак говорити про зміну загальної ситуації не доводиться.

"Це можна зафіксувати як перший у цьому році вихід підводного човна в море. З іншого боку, в цьому немає нічого нового, і різких змін обстановка не зазнала", — пояснив він.

Речник ВМС уточнив, що росіяни й раніше використовували баржі як своєрідні ворота для виходу з військових бухт, зокрема в районі Новоросійська. Інші кораблі, включно з патрульними та ракетними катерами, наразі залишаються на приколі й у відкрите море не виходять.

Нагадаємо, ми повідомляли, що бійці ГУР накрили російські ППО в Криму. Також ми писали, що росіянам все важче охороняти військові бази на півострові.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
