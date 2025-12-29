Плетенчук пояснив логіку ударів по військових об’єктах у Криму

Ураження укриття окупантів в Криму. Фото ілюстративне: скриншот з відео

У тимчасово окупованому Криму триває системне ураження російських військових об’єктів. Після знищення радіолокаційних станцій та пунктів управління фіксують удари по базах, які вони прикривали. Така послідовність свідчить про цілеспрямоване послаблення оборонних можливостей окупантів на півострові. Попри втрати, російська сторона намагається відновлювати техніку та логістику.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Удари по Криму

У ніч на 28 грудня Сили безпілотних систем уразили низку російських військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили радіолокаційна станція "Валдай" у районі Чорноморського, пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки, а також база зберігання і запуску морських безекіпажних катерів. Усі ці об’єкти забезпечували роботу російської системи спостереження та прикривали військову інфраструктуру на півострові. Дмитро Плетенчук зазначив, що ключовим є не лише конкретне місце ураження, а сам факт спроб Росії налагоджувати виробництво та застосування таких засобів. За його словами, ця загроза відома і постійно враховується.

"Тут важливий сам той факт, що вони намагаються відповідну продукцію виробляти в принципі. Ми про цю загрозу говорили протягом усього року, ми її обраховуємо", — наголосив він.

За словами Плетенчука, найбільш ефективною є тактика знищення військових засобів ще на етапі зберігання або підготовки до застосування, що дозволяє діяти на випередження.

"Військову техніку краще всього уражати в місцях її зберігання. Це превентивні дії, які зменшують навантаження на сили оборони", — підсумував речник ВМС.

Тактика атак на Крим

Плетенчук звернув увагу на чітку послідовність дій. Спершу знищуються оглядові та радіолокаційні засоби, а згодом — об’єкти, які вони прикривали. Між цими етапами зазвичай минає небагато часу.

"Ми з вами спочатку спостерігаємо відео, як знищуються оглядові засоби… а через доволі нетривалий проміжок часу ми спостерігаємо вже ураження безпосередньо об'єктів, які вони прикривали", — розповів речника ВМС.

Відновлення позицій РФ

Російські війська, за словами речника, намагаються відновлювати втрачені спроможності, навіть попри постійні втрати. Цей процес триває вже не перший рік і, ймовірно, продовжуватиметься надалі. Інакше дістатися до більш важливих цілей просто неможливо.

"Вони все одно будуть намагатися відновити свої позиції, незалежно від своїх втрат… саме так і відбувається", — зазначив Плетенчук.

Логістика окупантів

Плетенчук зазначає, що серйозних логістичних проблем у ворога немає. Йдеться не про важку бронетехніку, тому способів доставки достатньо. Серед них — Кримський міст і сухопутні маршрути з окупованої Херсонщини.

"Це не є проблемою, тому що це не важка броньова техніка, її можна перекрінити в будь-який спосіб, зокрема, так званим Кримським мостом", — зазначив Дмитро Плетенчук.

За його словами, охорона мосту залишається максимально щільною. Там залучені всі можливі силові структури, а заходи безпеки не залежать від пори року. Тривоги та перевірки там відбуваються постійно.

"Зараз там перебуває все, що тільки може перебувати… це догляди постійні, тривоги, максимальне обезпечення від можливих атак", — додав речник.

Нагадаємо, ми повідомляли, що бійці ГУР знищили низку об'єктів РФ у тимчасово окупованому Криму. Також ми писали про те, як Україні вдалося зірвати наступ росіян на південь.