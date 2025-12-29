Плетенчук объяснил логику ударов по военным объектам в Крыму

Поражение укрытия оккупантов в Крыму. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Во временно оккупированном Крыму продолжается системное поражение российских военных объектов. После уничтожения радиолокационных станций и пунктов управления фиксируют удары по базам, которые они прикрывали. Такая последовательность свидетельствует о целенаправленном ослаблении оборонительных возможностей оккупантов на полуострове. Несмотря на потери, российская сторона пытается восстанавливать технику и логистику.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Удары по Крыму

В ночь на 28 декабря Силы беспилотных систем поразили ряд российских военных объектов во временно оккупированном Крыму. Под удар попали радиолокационная станция "Валдай" в районе Черноморского, пункт управления комплексом радиолокационной разведки, а также база хранения и запуска морских безэкипажных катеров. Все эти объекты обеспечивали работу российской системы наблюдения и прикрывали военную инфраструктуру на полуострове. Дмитрий Плетенчук отметил, что ключевым является не только конкретное место поражения, а сам факт попыток России налаживать производство и применение таких средств. По его словам, эта угроза известна и постоянно учитывается.

"Здесь важен сам тот факт, что они пытаются соответствующую продукцию производить в принципе. Мы об этой угрозе говорили в течение всего года, мы ее обсчитываем", — подчеркнул он.

По словам Плетенчука, наиболее эффективной является тактика уничтожения военных средств еще на этапе хранения или подготовки к применению, что позволяет действовать на опережение.

"Военную технику лучше всего поражать в местах ее хранения. Это превентивные действия, которые уменьшают нагрузку на силы обороны", — подытожил спикер ВМС.

Тактика атак на Крым

Плетенчук обратил внимание на четкую последовательность действий. Сначала уничтожаются обзорные и радиолокационные средства, а затем — объекты, которые они прикрывали. Между этими этапами обычно проходит немного времени.

"Мы с вами сначала наблюдаем видео, как уничтожаются обзорные средства... а через довольно непродолжительный промежуток времени мы наблюдаем уже поражение непосредственно объектов, которые они прикрывали", — рассказал спикер ВМС.

Восстановление позиций РФ

Российские войска, по словам спикера, пытаются восстанавливать утраченные способности, даже несмотря на постоянные потери. Этот процесс продолжается уже не первый год и, вероятно, будет продолжаться в дальнейшем. Иначе добраться до более важных целей просто невозможно.

"Они все равно будут пытаться восстановить свои позиции, независимо от своих потерь... именно так и происходит", — отметил Плетенчук.

Логистика оккупантов

Плетенчук отмечает, что серьезных логистических проблем у врага нет. Речь идет не о тяжелой бронетехнике, поэтому способов доставки достаточно. Среди них — Крымский мост и сухопутные маршруты из оккупированной Херсонщины.

"Это не является проблемой, потому что это не тяжелая бронетехника, ее можно перекрыть любым способом, в частности, так называемым Крымским мостом", — отметил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, охрана моста остается максимально плотной. Там привлечены все возможные силовые структуры, а меры безопасности не зависят от времени года. Тревоги и проверки там происходят постоянно.

"Сейчас там находится все, что только может находиться... это уходы постоянные, тревоги, максимальное обеспечение от возможных атак", — добавил спикер.

Напомним, мы сообщали, что бойцы ГУР уничтожили ряд объектов РФ во временно оккупированном Крыму. Также мы писали о том, как Украине удалось сорвать наступление россиян на юг.