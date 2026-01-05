Видео
Защита крымского моста — россияне на грани возможностей

Защита крымского моста — россияне на грани возможностей

Дата публикации 5 января 2026 09:15
Охрана Крымского моста: какие есть возможности у россиян
Крымский мост. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия не смогла существенно усилить оборону Крымского моста с начала года. Переправа и в дальнейшем остается одним из ключевых объектов для оккупантов. Однако новых решений в защите там не появилось.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Охрана Крымского моста

По словам Дмитрия Плетенчука, российская сторона уже давно использовала все возможные варианты для охраны незаконной переправы. С начала года конфигурация обороны существенно не изменилась, хотя сам мост остается для оккупантов одним из приоритетных объектов.

"На самом деле там трудно что-то усилить и добавить. Все, что они могли сделать для защиты Крымского моста, они сделали достаточно давно", — отметил представитель ВМС.

Он добавил, что на новогодние праздники россияне лишь временно усилили полицейские мероприятия. Также оккупанты периодически вводят новые ограничения на проезд, в частности для электрокаров и гибридных авто. В то же время эти решения не имеют реального влияния на систему обороны моста.

Первый выход ракетоносителя

Отдельно Плетенчук прокомментировал информацию о выходе российской подводной лодки в море. По его словам, это был первый такой случай с начала года, однако говорить об изменении общей ситуации не приходится.

"Это можно зафиксировать как первый в этом году выход подводной лодки в море. С другой стороны, в этом нет ничего нового, и резких изменений обстановка не претерпела", — пояснил он.

Спикер ВМС уточнил, что россияне и раньше использовали баржи как своеобразные ворота для выхода из военных бухт, в частности в районе Новороссийска. Другие корабли, включая патрульные и ракетные катера, пока остаются на приколе и в открытое море не выходят.

Напомним, мы сообщали, что бойцы ГУР накрыли российские ПВО в Крыму. Также мы писали, что россиянам все труднее охранять военные базы на полуострове.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы Крымский мост ракетоноситель
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
