Крим і Новоросійськ: ситуація з ППО, літаками та флотом

Знищення літака АН-26 в Криму. Фото ілюстративне: скриншот з відео

На тимчасово окупованому Кримському півострові окупанти продовжують втрачати системи ППО та РЛС через постійні удари. Авіація й надводні сили залишаються на місцях, але їх ефективність обмежена. Підтримувати контроль над півостровом доводиться навіть у складних умовах постійного тиску.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

ППО в Криму

Росія намагається підтримувати щільність систем ППО та РЛС на Кримському півострові, але їх ефективність обмежена сучасними засобами повітряного нападу. Плетенчук зазначив, що об’єкти оборони іноді виходять з ладу, а точне спостереження за ними ускладнене через закритість локацій.

"Криму ППО і різні системи спостереження доволі багато, і вони намагаються підтримувати ту щільність, яка дозволяє ще більш-менш якось виживати, хоча практично не щодня відбуваються чергові прильоти", — сказав речник ВМС.

Авіація в окупованому Криму

Що стосується літаків, їхня кількість на аеродромах після втрат та дій ЗСУ залишилася відносно сталою. Виліти авіації відбуваються постійно, вдень і вночі, включно з патрульними, розвідувальними та дронами. Плетенчук підкреслив, що окупанти змушені утримувати свої сили до останнього.

"Особливих змін у динаміці польотів немає, хоча вони відчувають наші дії, і той день, коли російська авіація повторить дії флоту, стане черговим поворотним моментом", — пояснив він.

Удари по Новоросійську

У Новоросійську, додаткових суттєвих змін у заходах оборони та охорони не зафіксовано. Росіяни використовують ті самі підходи, що й раніше, іноді встановлюючи додаткові засоби спостереження або субмарини на причалах. Плетенчук зазначив, що серйозних нововведень у захисті бухти немає.

"Всі системи, і протиповітряної оборони, і заходів охорони бухти, вони давно вжили. Можуть домалювати ще одну субмарину чи аналоговий девайс, але це точкові зміни", — повідомив речник ВМС.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіянам все важче тримати оборону на Кримському мосту. Також ми писали, що бійці ГУР знищили чергові системи ППО в Криму.