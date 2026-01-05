Крим і Новоросійськ: ситуація з ППО, літаками та флотом

Удари по Криму — знищено ППО та літаки окупантів
На тимчасово окупованому Кримському півострові окупанти продовжують втрачати системи ППО та РЛС через постійні удари. Авіація й надводні сили залишаються на місцях, але їх ефективність обмежена. Підтримувати контроль над півостровом доводиться навіть у складних умовах постійного тиску.
Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
ППО в Криму
Росія намагається підтримувати щільність систем ППО та РЛС на Кримському півострові, але їх ефективність обмежена сучасними засобами повітряного нападу. Плетенчук зазначив, що об’єкти оборони іноді виходять з ладу, а точне спостереження за ними ускладнене через закритість локацій.
"Криму ППО і різні системи спостереження доволі багато, і вони намагаються підтримувати ту щільність, яка дозволяє ще більш-менш якось виживати, хоча практично не щодня відбуваються чергові прильоти", — сказав речник ВМС.
Авіація в окупованому Криму
Що стосується літаків, їхня кількість на аеродромах після втрат та дій ЗСУ залишилася відносно сталою. Виліти авіації відбуваються постійно, вдень і вночі, включно з патрульними, розвідувальними та дронами. Плетенчук підкреслив, що окупанти змушені утримувати свої сили до останнього.
"Особливих змін у динаміці польотів немає, хоча вони відчувають наші дії, і той день, коли російська авіація повторить дії флоту, стане черговим поворотним моментом", — пояснив він.
Удари по Новоросійську
У Новоросійську, додаткових суттєвих змін у заходах оборони та охорони не зафіксовано. Росіяни використовують ті самі підходи, що й раніше, іноді встановлюючи додаткові засоби спостереження або субмарини на причалах. Плетенчук зазначив, що серйозних нововведень у захисті бухти немає.
"Всі системи, і протиповітряної оборони, і заходів охорони бухти, вони давно вжили. Можуть домалювати ще одну субмарину чи аналоговий девайс, але це точкові зміни", — повідомив речник ВМС.
Нагадаємо, ми повідомляли, що росіянам все важче тримати оборону на Кримському мосту. Також ми писали, що бійці ГУР знищили чергові системи ППО в Криму.
