Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удары по Крыму — уничтожены ПВО и самолеты оккупантов

Удары по Крыму — уничтожены ПВО и самолеты оккупантов

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 13:08
Крым и Новороссийск: ситуация с ПВО, самолетами и флотом
Уничтожение самолета АН-26 в Крыму. Фото иллюстративное: скриншот из видео

На временно оккупированном Крымском полуострове оккупанты продолжают терять системы ПВО и РЛС из-за постоянных ударов. Авиация и надводные силы остаются на местах, но их эффективность ограничена. Поддерживать контроль над полуостровом приходится даже в сложных условиях постоянного давления.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

ПВО в Крыму

Россия пытается поддерживать плотность систем ПВО и РЛС на Крымском полуострове, но их эффективность ограничена современными средствами воздушного нападения. Плетенчук отметил, что объекты обороны иногда выходят из строя, а точное наблюдение за ними затруднено из-за закрытости локаций.

"Крыма ПВО и различные системы наблюдения довольно много, и они пытаются поддерживать ту плотность, которая позволяет еще более-менее как-то выживать, хотя практически не каждый день происходят очередные прилеты", — сказал спикер ВМС.

Авиация в оккупированном Крыму

Что касается самолетов, их количество на аэродромах после потерь и действий ВСУ осталось относительно постоянным. Вылеты авиации происходят постоянно, днем и ночью, включая патрульные, разведывательные и дроны. Плетенчук подчеркнул, что оккупанты вынуждены удерживать свои силы до последнего.

"Особых изменений в динамике полетов нет, хотя они чувствуют наши действия, и тот день, когда российская авиация повторит действия флота, станет очередным поворотным моментом", — пояснил он.

Удары по Новороссийску

В Новороссийске, дополнительных существенных изменений в мерах обороны и охраны не зафиксировано. Россияне используют те же подходы, что и раньше, иногда устанавливая дополнительные средства наблюдения или субмарины на причалах. Плетенчук отметил, что серьезных нововведений в защите бухты нет.

"Все системы, и противовоздушной обороны, и меры охраны бухты, они давно приняли. Могут дорисовать еще одну субмарину или аналоговый девайс, но это точечные изменения", — сообщил представитель ВМС.

Напомним, мы сообщали, что россиянам все труднее держать оборону на Крымском мосту. Также мы писали, что бойцы ГУР уничтожили очередные системы ПВО в Крыму.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы ПВО самолеты
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации