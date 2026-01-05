Крым и Новороссийск: ситуация с ПВО, самолетами и флотом

Уничтожение самолета АН-26 в Крыму. Фото иллюстративное: скриншот из видео

На временно оккупированном Крымском полуострове оккупанты продолжают терять системы ПВО и РЛС из-за постоянных ударов. Авиация и надводные силы остаются на местах, но их эффективность ограничена. Поддерживать контроль над полуостровом приходится даже в сложных условиях постоянного давления.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

ПВО в Крыму

Россия пытается поддерживать плотность систем ПВО и РЛС на Крымском полуострове, но их эффективность ограничена современными средствами воздушного нападения. Плетенчук отметил, что объекты обороны иногда выходят из строя, а точное наблюдение за ними затруднено из-за закрытости локаций.

"Крыма ПВО и различные системы наблюдения довольно много, и они пытаются поддерживать ту плотность, которая позволяет еще более-менее как-то выживать, хотя практически не каждый день происходят очередные прилеты", — сказал спикер ВМС.

Авиация в оккупированном Крыму

Что касается самолетов, их количество на аэродромах после потерь и действий ВСУ осталось относительно постоянным. Вылеты авиации происходят постоянно, днем и ночью, включая патрульные, разведывательные и дроны. Плетенчук подчеркнул, что оккупанты вынуждены удерживать свои силы до последнего.

"Особых изменений в динамике полетов нет, хотя они чувствуют наши действия, и тот день, когда российская авиация повторит действия флота, станет очередным поворотным моментом", — пояснил он.

Удары по Новороссийску

В Новороссийске, дополнительных существенных изменений в мерах обороны и охраны не зафиксировано. Россияне используют те же подходы, что и раньше, иногда устанавливая дополнительные средства наблюдения или субмарины на причалах. Плетенчук отметил, что серьезных нововведений в защите бухты нет.

"Все системы, и противовоздушной обороны, и меры охраны бухты, они давно приняли. Могут дорисовать еще одну субмарину или аналоговый девайс, но это точечные изменения", — сообщил представитель ВМС.

Напомним, мы сообщали, что россиянам все труднее держать оборону на Крымском мосту. Также мы писали, что бойцы ГУР уничтожили очередные системы ПВО в Крыму.