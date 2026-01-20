Видео
Главная Одесса Успешная атака на Крым — ВМС показали удар по аэродрому

Успешная атака на Крым — ВМС показали удар по аэродрому

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 14:11
Удар по военному аэродрому в Джанкое в Крыму: видео
Момент, перед ударом. Фото: скриншот из видео

Военные объекты в оккупированном Крыму остаются под постоянным прицелом украинских защитников. Они регулярно становятся целями ударов и больше не считаются безопасными. На этот раз под атаку попал аэродром в Джанкое.

Видео операции обнародовали Военно-морские силы ВСУ.

Читайте также:

Удар по Крыму

ВМС ВСУ показали кадры удара по аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма. Попадания были в частности в диспетчерское здание. Атаку осуществили беспилотниками бойцы 426 отдельного полка беспилотных систем 30 корпуса морской пехоты. Там отметили, что подразделение расширилось до полка, а вместе с этим возросла и дальность поражения целей. По словам военных, объекты, которые ранее считались недосягаемыми и хорошо защищенными, теперь находятся в зоне риска.

"То, что считалось безопасным вчера, уже не является таковым сегодня. Если мы добрались до защищенных аэродромов, то сможем добраться и до других военных объектов", — отметили в ВМС ВСУ.

Однако, когда именно был нанесен удар и какие повреждения получил аэродром, в ведомстве не сообщают.

Напомним, мы сообщали, что россияне ограничили использование "Калибров" в море. Также мы писали, что РФ теряет системы ПВО в Крыму.

Одесса Крым ВМС Одесская область Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
