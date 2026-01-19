Удары по ПВО в Крыму: РФ усиливает защиту

Российские системы ПВО. Фото иллюстративное: росСМИ

Силы обороны Украины системно бьют по военным объектам на временно оккупированном Крымском полуострове. Под ударами, в частности, российские системы противовоздушной обороны. Оккупанты теряют радары и зенитные комплексы. В то же время РФ продолжает стягивать ПВО в Крым, усиливая охрану ключевых объектов.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Уничтожение ПВО РФ

На днях Силы обороны поразили российские средства ПВО в Крыму. По данным Генштаба, уничтожена радиолокационная станция "Небо-У" в районе Евпатории и ЗРГК "Панцирь-С-1" вблизи Хуторка. Это ослабляет возможности врага прикрывать важные объекты и открывает путь для дальнейших ударов. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук отмечает, что оккупанты реагируют на такие атаки оперативно.

"Они пытаются максимально быстро это заменить. Потому что понимают, что уничтожение обзорных систем означает дальнейшее поражение объектов, которые они прикрывают", — отметил Плетенчук.

По словам спикера, каждое снижение потенциала ПВО — это плюс для Украины, даже если Россия пытается компенсировать потери. Оккупанты свозят новые системы, меняют конфигурацию защиты и усиливают дежурство. В то же время такие действия не гарантируют безопасности для их объектов.

"Уменьшение потенциала врага по возможности вырвать средства нападения с нашей стороны — это всегда плюс. Да, россияне всегда на это реагируют, но это не снимает рисков для них", — подчеркнул спикер.

Атаки на Крымский мост

Представитель ВМС отметил, что россияне продолжают активно защищать Крымский мост. Хотя дымовые завесы применяют реже, меры безопасности там продолжаются. Мост периодически перекрывают, а подъезды контролируют силовые структуры.

"Сказать, что они расслабились, я не могу. Насыщенность ПВО вокруг моста остается высокой, работают полиция, росгвардия, ФСБ и морская охрана", — подытожил Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что Силы обороны Украины уничтожили системы ПВО и склады россиян в Крыму. Также мы писали, что РФ ужесточает защиту объектов на территории оккупированного полуострова.