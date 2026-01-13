Видео
Главная Одесса РФ усиливает защиту Крыма и Керченского моста — боясь дронов

РФ усиливает защиту Крыма и Керченского моста — боясь дронов

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 17:30
Новороссийск и Крымский мост после морских ударов: как оккупанты защищают
Новороссийский порт. Фото иллюстративное: росСМИ

После поражения подводной лодки в Новороссийске и постоянной угрозы удара по Крымскому мосту Россия пытается усилить защиту своих морских объектов. Атаки Украины показали уязвимость военной инфраструктуры РФ. В то же время новых эффективных решений для сохранения этих мест у врага почти не появилось.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Новороссийский порт

Декабрьское поражение подводной лодки в порту Новороссийска стало беспрецедентным случаем для российского флота. Атака произошла непосредственно в пункте базирования, который считался хорошо защищенным. После этого россияне провели внутренние проверки и продолжили использовать уже имеющиеся системы охраны акватории. Принципиально новых средств защиты там так и не появилось.

"Пункт базирования действительно оборудован разнообразными средствами разоблачения подводной и надводной обстановки, и как вообще удалось туда пройти таким аппаратом — это задача с очень большой звездочкой", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Крымский мост

Спутниковые снимки, которые зафиксировали изменения возле Крымского моста, не свидетельствуют о чем-то чрезвычайном. Речь идет о временных защитных конструкциях в акватории, которые регулярно разрушаются из-за штормовой погоды. Такие элементы не являются стационарными и требуют постоянного восстановления. Поэтому подобные изменения там происходят ежегодно.

"Перед сезоном штормов они что-то топят, что-то строят, а зимой многие из этих элементов или разрушаются, или их выбрасывает на побережье — это уже стал такой устойчивый процесс", — пояснил представитель ВМС.

Напомним, мы сообщали, что РФ атаковала гражданские суда в Черном море. Также мы писали о том, какая угроза для Одесской области существует с Черного моря.

Одесса Одесская область Новости Одессы Крымский мост атака Новоросийск порт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
