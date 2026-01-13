Ситуация в Черном и Азовском морях: заявление ВМС Украины

РФ запускает ракету с корабля. Фото иллюстративное: росСМИ

В акватории Черного и Азовского морей сейчас не фиксируют выходов российских боевых кораблей и подводных лодок. В то же время угроза с моря не исчезла. Россия продолжает активное применение авиации и ракетного вооружения.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Угроза с моря

Ситуация в Черном и Азовском морях остается напряженной. Российские подводные лодки и боевые единицы пока не выходят в море, однако авиация противника продолжает активное патрулирование акватории. Это создает постоянную угрозу для украинских позиций на побережье.

"Сейчас не наблюдается выходов или применений российских боевых единиц и подводных лодок", — сообщил Плетенчук.

Однако Плетенчук добавил, что россияне активно используют баллистику с территории временно оккупированного Крыма. Поэтому угроза обстрелов высока.

Почему РФ не использует корабли

Россияне сократили присутствие своих кораблей в море, чтобы минимизировать риски потерь. Украинские военные считают, что противник пытается сохранить свой флот в безопасных районах, избегая ненужных конфликтов в море. Это делает контроль над морем менее прогнозируемым для врага.

"Они пытаются избегать рисков и сохранять остатки флота", — пояснил представитель ВМС.

Удары по ракетоносителям

Что касается ударов по ракетным носителям до пуска, украинские силы обороны имеют ограниченные возможности из-за сложности обнаружения позиций. Подводные лодки и скрытые носители делают задачу еще сложнее, поэтому нужна координация авиации и разведки.

"Любой корабль в какой-то момент возвращается в пункт базирования, и это создает возможность для поражения", — добавил он.

Напомним, мы сообщали, что РФ атаковала гражданские суда в Черном море. Также мы писали, что порты Одесской области получат новый флот за миллиарды.