Главная Одесса Более полусотни целей — как ВМС били по логистике россиян в Крыму

Более полусотни целей — как ВМС били по логистике россиян в Крыму

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 11:02
Как ВМС Украины били по оккупантам РФ в 2025 году
Подводная лодка РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские Военно-морские силы по заявлениям командующего Алексея Неижпапы за 2025 год поразили более 50 объектов противника. Среди целей были танкеры "теневого флота", а также объекты энергетики, военной инфраструктуры и нефтепереработки.

О ситуации в эфире телемарафона "Ми — Україна" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Более 50 ударов по ключевым объектам

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук пояснил, что украинские моряки использовали различные средства поражения, в частности ракеты и морские дроны.

"Мы в течение года обсуждали работу наших ракетчиков. Также активно применяются морские дроны. Тактика и технические решения постоянно меняются, поэтому имеем результаты", — отметил Плетенчук.

По его словам, в публичное пространство попали кейсы с уничтожением стоянок дронов противника, пунктов управления и складов с "шахедами".

Удар не только по военным, но и по логистике

Отдельно Плетенчук отметил, что удары по "теневому флоту" — это не просто уничтожение кораблей, но и подрыв логистики РФ.

"Счет поврежденных кораблей гораздо больше, чем уничтоженных. Практически все серьезные корабли Черноморского флота получили повреждения", — подчеркнул спикер ВМС.

По его словам, это затрудняет перевозку топлива, техники и вооружения, а также бьет по финансовым доходам России от экспорта нефти.

Крым как ключевой узел врага

Плетенчук также напомнил, что оккупированный Крым остается важным логистическим центром для РФ.

"Крым используется как площадка для ударов, место хранения оружия и база для авиации", — пояснил он.

Несмотря на потери, российские войска продолжают использовать полуостров для размещения техники и подготовки атак.

Напомним, эксперт рассказал, как морские дроны изменили войну в Черном море. Также мы писали, что в ЕС анонсировали жесткие действия против "теневого флота" России.

Одесса ВМС Черное море Одесская область Новости Одессы российские суда
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
