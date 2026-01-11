Як ВМС України били по окупантах РФ у 2025 році

Підводний човен РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські Військово-морські сили за заявами командувача Олексія Неїжпапи за 2025 рік уразили понад 50 об’єктів противника. Серед цілей були танкери "тіньового флоту", а також об’єкти енергетики, військової інфраструктури та нафтопереробки.

Про ситуацію в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Понад 50 ударів по ключових об’єктах

Речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснив, що українські моряки використовували різні засоби ураження, зокрема ракети та морські дрони.

"Ми протягом року обговорювали роботу наших ракетників. Також активно застосовуються морські дрони. Тактика і технічні рішення постійно змінюються, тому маємо результати", — зазначив Плетенчук.

За його словами, у публічний простір потрапили кейси зі знищенням стоянок дронів противника, пунктів управління та складів із "шахедами".

Удар не лише по військових, а й по логістиці

Окремо Плетенчук наголосив, що удари по "тіньовому флоту" — це не просто знищення кораблів, а й підрив логістики РФ.

"Рахунок пошкоджених кораблів набагато більший, ніж знищених. Практично всі серйозні кораблі Чорноморського флоту зазнали пошкоджень", — підкреслив речник ВМС.

За його словами, це ускладнює перевезення пального, техніки та озброєння, а також б’є по фінансових доходах Росії від експорту нафти.

Крим як ключовий вузол ворога

Плетенчук також нагадав, що окупований Крим залишається важливим логістичним центром для РФ.

"Крим використовується як майданчик для ударів, місце зберігання зброї та база для авіації", — пояснив він.

Попри втрати, російські війська продовжують використовувати півострів для розміщення техніки та підготовки атак.

Попри втрати, російські війська продовжують використовувати півострів для розміщення техніки та підготовки атак.