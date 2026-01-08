Відео
Головна Одеса Азовське та Чорне море під контролем України — РФ там місця немає

Азовське та Чорне море під контролем України — РФ там місця немає

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 12:40
Азов і Чорне море: контроль України над незаконним судноплавством
Корабель РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські кораблі рідко з’являються в Азовському та Чорному морях. Акваторії під постійним українським контролем, а цивільні судна, що заходять у окуповані порти — незаконні. Росіяни обмежені у пересуванні та перевалці ресурсів із захоплених територій.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Азовське море

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук пояснив, що Азовське море для ворога небезпечне. Через мілководдя (до 15 метрів) і обмежені маршрути кораблям складно пересуватися. РФ інколи прикривається цивільними суднами, але тримати постійну присутність неможливо, бо акваторія під постійним українським контролем.

"В Азов'ї вони рідкі гості, у минулому році заходили лише двічі і одразу поверталися. Останній захід закінчився нікрологом капітана Третього рангу", — зазначив він.

Окуповані порти

За словами Плетенчука, цивільні судна, що заходять у порти Криму та в Азовському морі, здебільшого російські або міжнародні, що працюють незаконно. Ці кораблі здійснюють внутрішню перевалку вугілля, збіжжя та металу з окупованих портів на російські, де продукцію продають як власну. Українські військові контролюють акваторії та не допускають постійної присутності ворога.

"Окупаційні порти приймають лише порушників або російські судна тіньового флоту, які перевозять ресурси з українських територій", — сказав він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ хоче відремонтувати уражену субмарину у порту Новоросійська. Також ми писали, що Росія вдарила по портам Одещини дронами і ракетами. 

Одеса Чорне море порт Одеська область Азовське море Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
