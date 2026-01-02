Відео
Головна Одеса Атаки на Одеські порти — чого прагне Росія

Атаки на Одеські порти — чого прагне Росія

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 14:33
Робота портів Одещини та морського коридору
Судно в порту Одещини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія понад два роки системно атакує портову інфраструктуру Одещини. Обстріли ускладнюють роботу, але не зупиняють морську логістику регіону. Порти залишаються ключовою артерією для економіки країни та експорту. Робота морського коридору з Одеси триває навіть в умовах війни.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Порти під ударами

Російські війська регулярно б’ють по портах Одещини з серпня 2023 року, відколи запрацював зерновий коридор. Для атак ворог використовує різні типи озброєння — балістичні ракети та безпілотники, що впливає на темпи завантаження і вивантаження суден. Частина судновласників уникає зони бойових дій, однак портова галузь продовжує працювати, адже морська логістика залишається критично важливою для держави.

"Ми жодним чином не зупиняємося, працюємо. Це наше життя, економіка країни і підтримка Збройних Сил", — заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він подякував припортовим службам, українському та іноземному бізнесу, які не залишили регіон під час війни й продовжують працювати у складних умовах. За його словами, втрати є, зокрема через удари по перевалці олії, але бізнес адаптується, а держава надає підтримку.

Безпека судноплавства

Роботу морського коридору та безпеку судноплавства забезпечують Збройні Сили України та Військово-морські сили. За два роки можливості супроводу суден суттєво зросли, що дозволило збільшити кількість рейсів. Сьогодні рух суден організований так, щоб максимально знизити ризики.

"Якщо раніше ми заводили й виводили одне-два судна, то зараз можемо в рази більше. Усі судна йдуть під пильним оком", — зазначив Олег Кіпер.

За його словами, до роботи залучено багато служб, які справляються зі своїми завданнями. Це дає змогу нарощувати обсяги перевезень і підтримувати стабільну роботу морського коридору з Одеси.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Росія подвоїла удари по портах на Одещині. Також ми писали, що у перший день нового року під атакою ворога опинилися декілька портів області.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
