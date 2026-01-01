Атака дронів РФ по портах Одещини 1 січня

Пошкоджена портова інфраструктура. Фото: Олексій кулбе/Telegram

У перший день нового року Росія знову атакувала інфраструктуру України дронами. Під ударом опинилися порти та логістика Одеської області. Зафіксовані пошкодження причалів, техніки та інфраструктурних об’єктів. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Реклама

Читайте також:

Атака на порти

Внаслідок нічної атаки пошкоджено кілька портів Одещини. В Ізмаїлі постраждали причали та техніка. В Одеському — уламки дронів і вибухова хвиля пошкодили обладнання, транспорт і окремі інфраструктурні об’єкти. На місцях працюють рятувальники та профільні служби. Триває ліквідація наслідків обстрілу та підрахунок збитків.

Попри атаку, порти не зупинили роботу. Україна й надалі забезпечує логістику та виконує зобов’язання з експорту продовольства.

Вогнеборці гасять пожежу у порту. Фото: ДСНС Одещини

Удар по логістиці

Крім того, росіяни атакували шахедами логістичну інфраструктуру Одещини. Через загрозу повторних атак ускладнюються відновлювальні роботи.

"Ремонтні бригади Укрзалізниці ліквідовують наслідки. На рух поїздів атака не вплинула", — написав Кулеба.

Пошкоджена логістична інфраструктура. Фото: Олексій кулбе/Telegram

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому Росія посилила обстріли Одещини. Також ми писали, що зранку, 1 січня на Одещині пролунали вибухи.